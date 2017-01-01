Угловые диваны в Одессе: особенности выбора

Сегодня при поиске дивана в свою квартиру люди все чаще склоняются к угловым моделям. Этот вариант удобен и практичен. Сегодня на рынке Южной Пальмиры и других городов множество компаний готовы предложить широчайший ассортимент мебели. Как же купить мягкий уголок в Одессе, чтобы после не пожалеть о приобретении?
Угловые диваны обладают достаточно большими габаритами: их стандартный размер составляет 2,3-2,8 м в длине и до 1,8 м в ширину. Именно поэтому еще до похода в магазин следует заранее измерить место, куда планируется поставить диван и учитывать, войдет ли понравившаяся модель. Не стоит забывать, что угловые диваны в Одессе нужно не только купить, но еще и пронести в комнату, так что стоит замерить также и дверные проемы.
Как уже говорилось ранее, сегодня угловые диваны в Одессе, да и в прочих городах, представлены в широком ассортименте. Помимо классических они могут также иметь форму буквы «П», выполнены в виде углов со сторонами различной длины или иметь куда более сложную геометрию. При этом некоторые модели являются составными, так что отдельные их элементы можно использовать и в качестве самостоятельной мебели. Даже классические угловые модели могут собираться на обе стороны, то есть более длинный «хост» может быть повернут в любом направлении по желанию хозяев, что позволяет поставить его в нужный угол.
Владельцам малогабаритных квартир стоит присмотреться к компактным мягким уголкам. Такие диваны также составные, их части снабжены небольшими роликами, что позволяет с легкостью перемещать их по комнате. При желании можно даже развести его части по разным комнатам, чтобы перед сном вновь собрать в удобное спальное место.
Фото. Угловой диван Corner Sofa Simon в Одессе
Что касается конструкции, то здесь угловые диваны практически ничем не отличаются от обычных, в них используется выкатная система, механизмы трансформации еврокнижка, раскладушка, аккордеон и подобные. Сегодня в магазинах все чаще появляется «супертрансформеры», в которых складывается и отгибается практически все.
Напоследок – несколько полезных советов:
Цены на диваны в Одессе сегодня варьируются в очень широких пределах. Однако при желании и точно зная, какие именно требования вы станете предъявлять к дивану, купить нужную модель можно будет за вполне разумную сумму.