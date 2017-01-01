Угловые диваны в Одессе: особенности выбора

Сегодня при поиске дивана в свою квартиру люди все чаще склоняются к угловым моделям. Этот вариант удобен и практичен. Сегодня на рынке Южной Пальмиры и других городов множество компаний готовы предложить широчайший ассортимент мебели. Как же купить мягкий уголок в Одессе, чтобы после не пожалеть о приобретении?

Размер

Угловые диваны обладают достаточно большими габаритами: их стандартный размер составляет 2,3-2,8 м в длине и до 1,8 м в ширину. Именно поэтому еще до похода в магазин следует заранее измерить место, куда планируется поставить диван и учитывать, войдет ли понравившаяся модель. Не стоит забывать, что угловые диваны в Одессе нужно не только купить, но еще и пронести в комнату, так что стоит замерить также и дверные проемы.

Разновидности

Как уже говорилось ранее, сегодня угловые диваны в Одессе, да и в прочих городах, представлены в широком ассортименте. Помимо классических они могут также иметь форму буквы «П», выполнены в виде углов со сторонами различной длины или иметь куда более сложную геометрию. При этом некоторые модели являются составными, так что отдельные их элементы можно использовать и в качестве самостоятельной мебели. Даже классические угловые модели могут собираться на обе стороны, то есть более длинный «хост» может быть повернут в любом направлении по желанию хозяев, что позволяет поставить его в нужный угол.

Владельцам малогабаритных квартир стоит присмотреться к компактным мягким уголкам. Такие диваны также составные, их части снабжены небольшими роликами, что позволяет с легкостью перемещать их по комнате. При желании можно даже развести его части по разным комнатам, чтобы перед сном вновь собрать в удобное спальное место.

Фото. Угловой диван Corner Sofa Simon в Одессе

Что касается конструкции, то здесь угловые диваны практически ничем не отличаются от обычных, в них используется выкатная система, механизмы трансформации еврокнижка, раскладушка, аккордеон и подобные. Сегодня в магазинах все чаще появляется «супертрансформеры», в которых складывается и отгибается практически все.

Полезные советы

Напоследок – несколько полезных советов:

Еще до покупки следует определиться с углом – левый или правый, так ка далеко не все диваны могут быть перемонтированы.

Если планируется использовать угловой диван в качестве спального места, следует особенно тщательно проверить механизм трансформации.

Обратите внимание на материал корпуса дивана. Мебель из массива сможет прослужить намного дольше, чем аналоги из ДСП.

Опора дивана должна быть выполнена из цельного листа стали, так как часто используемая в бюджетных моделях металлическая сетка особой прочностью похвастаться не может.

Цены на диваны в Одессе сегодня варьируются в очень широких пределах. Однако при желании и точно зная, какие именно требования вы станете предъявлять к дивану, купить нужную модель можно будет за вполне разумную сумму.