﻿

Угловые диваны в Одессе: особенности выбора

Сегодня при поиске дивана в свою квартиру люди все чаще склоняются к угловым моделям. Этот вариант удобен и практичен. Сегодня на рынке Южной Пальмиры и других городов множество компаний готовы предложить широчайший ассортимент мебели. Как же купить мягкий уголок в Одессе, чтобы после не пожалеть о приобретении?

Размер

Угловые диваны обладают достаточно большими габаритами: их стандартный размер составляет 2,3-2,8 м в длине и до 1,8 м в ширину. Именно поэтому еще до похода в магазин следует заранее измерить место, куда планируется поставить диван и учитывать, войдет ли понравившаяся модель. Не стоит забывать, что угловые диваны в Одессе нужно не только купить, но еще и пронести в комнату, так что стоит замерить также и дверные проемы.

Разновидности

Как уже говорилось ранее, сегодня угловые диваны в Одессе, да и в прочих городах, представлены в широком ассортименте. Помимо классических они могут также иметь форму буквы «П», выполнены в виде углов со сторонами различной длины или иметь куда более сложную геометрию. При этом некоторые модели являются составными, так что отдельные их элементы можно использовать и в качестве самостоятельной мебели. Даже классические угловые модели могут собираться на обе стороны, то есть более длинный «хост» может быть повернут в любом направлении по желанию хозяев, что позволяет поставить его в нужный угол.

Владельцам малогабаритных квартир стоит присмотреться к компактным мягким уголкам. Такие диваны также составные, их части снабжены небольшими роликами, что позволяет с легкостью перемещать их по комнате. При желании можно даже развести его части по разным комнатам, чтобы перед сном вновь собрать в удобное спальное место.

угловой диван Corner Sofa Simon в Одессе

Фото. Угловой диван Corner Sofa Simon в Одессе

Что касается конструкции, то здесь угловые диваны практически ничем не отличаются от обычных, в них используется выкатная система, механизмы трансформации еврокнижка, раскладушка, аккордеон и подобные. Сегодня в магазинах все чаще появляется «супертрансформеры», в которых складывается и отгибается практически все.

Полезные советы

Напоследок – несколько полезных советов:

  • Еще до покупки следует определиться с углом – левый или правый, так ка далеко не все диваны могут быть перемонтированы.
  • Если планируется использовать угловой диван в качестве спального места, следует особенно тщательно проверить механизм трансформации.
  • Обратите внимание на материал корпуса дивана. Мебель из массива сможет прослужить намного дольше, чем аналоги из ДСП.
  • Опора дивана должна быть выполнена из цельного листа стали, так как часто используемая в бюджетных моделях металлическая сетка особой прочностью похвастаться не может.

Цены на диваны в Одессе сегодня варьируются в очень широких пределах. Однако при желании и точно зная, какие именно требования вы станете предъявлять к дивану, купить нужную модель можно будет за вполне разумную сумму.


Вы находитесь в разделе Бизнес-Инфо ресурса 21.by, здесь вы найдете актуальную и интересную информацию.
Главная страница
© 2004-2017 21.by