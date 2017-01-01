Сервисный центр iOne: нюансы качественного ремонта гаджетов от Apple

Продукцией компании Apple активно пользуются во всех уголках земного шара. Технологичные смартфоны пришлись по душе миллионам благодаря достойному функционалу, безотказности, простоте эксплуатации. iPhone, iPad, MacBook - это товары номер один по популярности и на специализированном рынке Беларуси. Почитатели продвинутых гаджетов в столице страны с нетерпением ждут выхода новинок от корпорации Apple.

Но как быть, когда смартфон или планшет вышел из строя? Стоит ли заниматься ремонтом самостоятельно? Категорически нет! За помощью стоит обратиться к профессионалам. Требуемое содействие клиентам готовы оказать сотрудники сервисного центра iOne. Подробная информация об оказываемых компанией услугах представлена на ее официальном сайте https://ione.by/. Ремонт и сервисное обслуживание центр выполняет в течение 10 лет. Важно указать на то обстоятельство, что iOne - официальный партнер Apple. Взамен вышедших из строя узлов устанавливаются только оригинальные запчасти, рассчитанные на продолжительный срок службы.

Почему за помощью стоит обратиться в указанный выше сервисный центр Apple?

Первое: его сотрудники используют в практической деятельности продвинутое диагностическое оборудование. С его помощью удается оперативно выявить не только причину выходу из строя гаджета, но и локализацию неисправности. Мастер изначально знает, какую именно поломку ему необходимо устранить.

Второе: для работ привлекаются знатоки своего дела. Важно понимать: смартфоны и планшеты - технологически сложные устройства. Их ремонтом должны заниматься специалисты, досконально знакомые со строением гаджетов. Дилетантский подход при решении данных вопросов недопустим.

Третье: стоимость оказания услуг доступна большинству владельцам девайсов.

Качественный ремонт iPhone может проходить в различных направлениях. Значительное количество обращений граждан связаны с заводским браком. При его выявлении специалисты сервисного центра выполняют необходимые ремонтные работы или же производят замену гаджета.

Из строя смартфоны выходят и в результате неаккуратного обращения с ними владельцев. В случае появления микротрещин на поверхности тачскрина возникает необходимость замены сенсорного стекла. Иногда требуется установить новый жидкокристаллический экран. При падении устройств могут повредиться шлейфы. В ходе проводимого ремонта они заменяется.

За помощью в сервисный центр iOne обращаются и владельцы гаджетов от Apple, решивших улучшить их функциональные возможности. Решением проблем может стать прошивка смартфонов. Итогом проделанной работы следует считать обновление операционной системы или ее перестановку.

Ремонтные мероприятия могут быть выполнены как в мастерской сервисного центра, так и на территории клиента. На все проводимые работы предоставляется длительная гарантия. Специалисты iOne способны выполнить ремонт гаджетов различной степени сложности.