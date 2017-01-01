Основная разновидность металлопроката и сферы его применения

В металлургической отрасли термином «прокат» принято называть изделия, которые были получены в результате деформации металлического тела. После достижения определенного температурного режима металлическая заготовка пропускается через многочисленные вращающие валики на специальных станках.

Металлопрокат пользуется небывалым спросом в различных отраслях и считается одним их самых незаменимых материалов для воплощения строительных идей.

Разновидность

Все виды металлопроката делятся на группы в зависимости от технологии производства:

Сотовый (швеллер, уголок, двутавр, арматура);

Нержавеющий (из нержавеющей стали);

Сортовой (прут, рельс, шестигранник, балка);

Художественный (металлические «корзины», гнутые и прокованные пруты);

Листовой (лист горячекатаный, стальной, холоднокатаный, оцинкованный).

В продаже можно встретить металлопрокат различной температуры прокатки. Основное отличие горячей катки состоит в том, что рабочая температура значительно превышает температуру рекристаллизации, в случае с холодной каткой все наоборот.

Сферы применения

Изделия из металлопроката широко востребованы в различных бытовых и промышленных отраслях:

Такая разновидность изделий как балки, круг, стальная электросварная труба и листы довольно часто используются в строительстве. К примеру: возведенные каркасы на основе изделий из металла способны в десятки раз превысить устойчивость и прочность любого строительного объекта, что делает их использование весьма рациональным и финансово выгодным решением. Машиностроение также не может обойтись без металлопроката. Ведь на основе проволоки изготовляют электропроводку, из труб – несущие конструкции, а вот из листов – прочные корпуса. Также многие элементы широко востребованы при изготовлении авто и мототехники. В проведении дорожных работ также не обойтись без такого материала, так как он считается основой ограждающих и несущих конструкций для дорог и мостов. К примеру: шпунты используются для возведения специальных конструкций, которые препятствуют оползанию почвы и размытию берегов; Трубы и уголки считаются основой многочисленных хозяйственных систем и каркасной мебели. А вот системы отопления и вентиляции не могут обойтись без металлических листов и труб; Металлопрокат служит основой для газоснабжения, введу того что магистрали состоят из труб, а большая часть емкость изготовлена из металлических листов.

Главные советы по выбору изделий

Специалисты рекомендуют обращать внимание на четыре основных пункта, от которых зависит качество и долговечность выбранной продукции:

Качественный металлопрокат должен проходить специальную обработку антикоррозийными средствами на заводе изготовителе, чтобы в дальнейшем противостоять негативному влиянию окружающей среды; Самые лучшие изделия изготовляются на больших заводах, где есть все необходимое оборудование и налажено производство ОТК. Если же продукция покупается у посредников, они должны представить все сопроводительные документы; Если на металле есть следы сварки, ржавчины или трещины, то от таких изделий лучше отказаться. Также доказательством кустарного изготовления считается плохая упаковка и нестандартные размеры листа; Дешево – не значит качественно. Если нужно сэкономить, тогда лучше поискать оптовые базы.

Обязательно нужно ознакомиться с сертификатами на реализуемое сырье. В документах обязательно должны быть указаны ключевые технические характеристики: ударная вязкость, предел текучести и прочности, твердость, относительное сужение и удлинение.

Если все перечисленные пункты учтены, тогда можно смело производить закупку, которая в итоге будет радовать своей функциональностью и долговечностью.

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