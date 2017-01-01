Основная разновидность металлопроката и сферы его применения
В металлургической отрасли термином «прокат» принято называть изделия, которые были получены в результате деформации металлического тела. После достижения определенного температурного режима металлическая заготовка пропускается через многочисленные вращающие валики на специальных станках.
Металлопрокат пользуется небывалым спросом в различных отраслях и считается одним их самых незаменимых материалов для воплощения строительных идей.
Разновидность
Все виды металлопроката делятся на группы в зависимости от технологии производства:
Сотовый (швеллер, уголок, двутавр, арматура);
Нержавеющий (из нержавеющей стали);
Сортовой (прут, рельс, шестигранник, балка);
Художественный (металлические «корзины», гнутые и прокованные пруты);
В продаже можно встретить металлопрокат различной температуры прокатки. Основное отличие горячей катки состоит в том, что рабочая температура значительно превышает температуру рекристаллизации, в случае с холодной каткой все наоборот.
Сферы применения
Изделия из металлопроката широко востребованы в различных бытовых и промышленных отраслях:
Такая разновидность изделий как балки, круг, стальная электросварная труба и листы довольно часто используются в строительстве. К примеру: возведенные каркасы на основе изделий из металла способны в десятки раз превысить устойчивость и прочность любого строительного объекта, что делает их использование весьма рациональным и финансово выгодным решением.
Машиностроение также не может обойтись без металлопроката. Ведь на основе проволоки изготовляют электропроводку, из труб – несущие конструкции, а вот из листов – прочные корпуса. Также многие элементы широко востребованы при изготовлении авто и мототехники.
В проведении дорожных работ также не обойтись без такого материала, так как он считается основой ограждающих и несущих конструкций для дорог и мостов. К примеру: шпунты используются для возведения специальных конструкций, которые препятствуют оползанию почвы и размытию берегов;
Трубы и уголки считаются основой многочисленных хозяйственных систем и каркасной мебели. А вот системы отопления и вентиляции не могут обойтись без металлических листов и труб;
Металлопрокат служит основой для газоснабжения, введу того что магистрали состоят из труб, а большая часть емкость изготовлена из металлических листов.
Главные советы по выбору изделий
Специалисты рекомендуют обращать внимание на четыре основных пункта, от которых зависит качество и долговечность выбранной продукции:
Качественный металлопрокат должен проходить специальную обработку антикоррозийными средствами на заводе изготовителе, чтобы в дальнейшем противостоять негативному влиянию окружающей среды;
Самые лучшие изделия изготовляются на больших заводах, где есть все необходимое оборудование и налажено производство ОТК. Если же продукция покупается у посредников, они должны представить все сопроводительные документы;
Если на металле есть следы сварки, ржавчины или трещины, то от таких изделий лучше отказаться. Также доказательством кустарного изготовления считается плохая упаковка и нестандартные размеры листа;
Дешево – не значит качественно. Если нужно сэкономить, тогда лучше поискать оптовые базы.
Обязательно нужно ознакомиться с сертификатами на реализуемое сырье. В документах обязательно должны быть указаны ключевые технические характеристики: ударная вязкость, предел текучести и прочности, твердость, относительное сужение и удлинение.
Если все перечисленные пункты учтены, тогда можно смело производить закупку, которая в итоге будет радовать своей функциональностью и долговечностью.