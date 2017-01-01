Метод флексопечати - важные особенности способа

В последние годы количество желающих заказать флексопечать в Минске существенно возросло. Речь идет о прямой ротационной высокой печати, с помощью которой можно добиться многочисленных преимуществ.
Флексопечать обладает многочисленными достоинствами, в списке которых следует особенно выделить такие моменты:
При выполнении флексографической печати, необходимо использовать специальные станки. Плюс – жидкие быстровысыхающие краски и гибкие резиновые формы, рассчитанные на создание огромного количества оттисков.
Форма обладает эластичностью. Благодаря чему приправка исключена полностью. По этой же причине наносить рисунок можно на материал с гибкой или грубой фактурой. Форму покрывают краской, после чего прикладывают к обрабатываемому материалу. В результате чего и образуется необходимого вида оттиск. Перед использованием, формы монтируются на специальные валы станка.
Флексопечать можно порекомендовать в огромном количестве случаев. Это незаменимый метод нанесения изображений при оформлении дизайна интерьеров, при создании рекламных материалов, при производстве бумажных и полимерных рулонных упаковок и этикеток, полиэтиленовых пакетов.
Несмотря на высокое качество результатов, стоимость услуг флексографической печати доступна и невысока (в сравнении с большинством других методов). Вы можете выбрать для нанесения буквально любой материал. Специалисты типографии расскажут вам об ограничениях. Отпечатанное изображение сохранит первозданную четкость и яркость длительный срок.