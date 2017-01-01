Метод флексопечати - важные особенности способа

В последние годы количество желающих заказать флексопечать в Минске существенно возросло. Речь идет о прямой ротационной высокой печати, с помощью которой можно добиться многочисленных преимуществ.

Особенности и преимущества

Флексопечать обладает многочисленными достоинствами, в списке которых следует особенно выделить такие моменты:

Возможность использовать для запечатывания буквально любой материал. Вы можете получить необходимо изображение на гофрокартоне, картоне, фольге, бумаге, полиэтилене, лавсане и т.д.

Универсальность. В связи с практически полным отсутствием ограничений по виду материала нанесения, область использования данного вида печати по-настоящему обширная;

Высокое качество результата. Метод гарантирует детализацию даже в случае с миниатюрными элементами, и точное совмещение цветов. Добиться этого позволяет современное технологичное оборудование;

Возможность заказа большого количества экземпляров. Если вас интересует большой тираж, этот вариант вам следует рассмотреть непременно;

Низкая себестоимость оттисков. Невысокий расход красящего материала позволяет предлагать услуги по флексопечати по самым доступным расценкам. Вы можете совместить заказ, например, с печатью идентификационных карт, перейдя на страницу http://cryptotech.by/catalog/plastikovye/id_karty/ .

Особенности метода

При выполнении флексографической печати, необходимо использовать специальные станки. Плюс – жидкие быстровысыхающие краски и гибкие резиновые формы, рассчитанные на создание огромного количества оттисков.

Форма обладает эластичностью. Благодаря чему приправка исключена полностью. По этой же причине наносить рисунок можно на материал с гибкой или грубой фактурой. Форму покрывают краской, после чего прикладывают к обрабатываемому материалу. В результате чего и образуется необходимого вида оттиск. Перед использованием, формы монтируются на специальные валы станка.

Возможная сфера использования

Флексопечать можно порекомендовать в огромном количестве случаев. Это незаменимый метод нанесения изображений при оформлении дизайна интерьеров, при создании рекламных материалов, при производстве бумажных и полимерных рулонных упаковок и этикеток, полиэтиленовых пакетов.

Несмотря на высокое качество результатов, стоимость услуг флексографической печати доступна и невысока (в сравнении с большинством других методов). Вы можете выбрать для нанесения буквально любой материал. Специалисты типографии расскажут вам об ограничениях. Отпечатанное изображение сохранит первозданную четкость и яркость длительный срок.