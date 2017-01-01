Особенности такси для туристов в разных странах мира

Путешественники во многом – люди отчаянные. Они готовы добираться до пункта назначения не только быстрыми самолетами, комфортными автобусами, но и обыкновенными попутками или даже пешком с рюкзаком за спиной. В перечне доступного транспорта не стоит забывать про такси. Этот вид передвижения имеет много плюсов, в числе которых надо отметить оперативность, доступность и удобство пользования.

Разные страны – разные транспортные традиции

Самым известными такси в мире стали лондонские кэбы. Это не просто служба, готовая предоставить транспортные услуги. Водители кэбов по совместительству являются высококлассными гидами. На работу принимают только после экзамена, на котором соискатели на место таксиста должны продемонстрировать идеальное знание города, архитектурных достопримечательностей и истории Лондона.

Согласно мнению многих туристов, далеко не все европейские такси могут похвастаться столь отменным качеством услуг. Яркий пример – Париж. Социальный опрос показал, что в столице мировой моды таксисты не улыбаются пассажирам, несколько грубоваты, а в довершении картины часто поступают жалобы относительно проблематичности найти свободную машину.

Вызвать недорогое такси во Львове на сайте Lviv.express-taxi.ua – самый простой способ. Посмотреть этот украинский город прилетают люди из разных стран мира, поэтому к водителям предъявляют требования относительно вежливости, качества предоставления транспортных услуг и др. Львовские таксисты не только доброжелательные, но и веселые. Во время поездки можно и истории из жизни послушать, и разные байки, анекдоты.

Многих может удивить, но в десятке лучших такси мира находятся традиционные для Бангкока тук-туки. В городе давно есть модные такси, они востребованы, но привычный способ передвижения неизменно пользуется популярностью у туристов. Что уж говорить, но и сами жители города часто ездят на тук-туке. Если вы хотите снизить цену за проезд, обязательно торгуйтесь до начала движения. Если стиль путешествия по Бангкоку а-ля рикша вас не привлекает, закажите обыкновенное такси.

Каждый турист знает, как тяжело нести рюкзак за спиной и везти за собой чемоданы. Городские рейсовые автобусы, метро и прочие виды транспорта являются приемлемым способом перемещения до нужного места только в одном случае, если у вас совсем мало денег. По факту самое дорогостоящее такси в Лондоне и норвежском Осло, а самое дешевое - в индийском городе Нью-Дели. Основные преимущества такси в любой стране мира очевидны: не надо толкаться с другими людьми в автобусах, нести в руках чемоданы, подстраиваться под график движения и многое другое. Эти факты давно уже не теория, а реальные будни туристов и опытных путешественников.