СИП панели – это новый, современный материал, который уже не первый год используют как отличный строительный материал. Зарекомендовав себя и занял свое место на рынке строительных материалов. Сип панель это отличный структурно-изоляционный материла, который отлично подойдет для быстрого и качественного строительства дома. И такие дома считаются одним из самых лучших по качеству: они устойчивы к огню, выстоят любые погодные катаклизмы и смогут пройти «огонь, воду и медные трубы»... востребованность и большой спрос на сип панели обусловлен тем, что такой строительный материал не только выгодно покупать с экономической точки зрения, но и в плане установки и эксплуатации. При производстве сип панели компания Укрпанель использует только качественный материал австрийского качества. А это значит, что можно быть уверенным, что дом из таких панелей простоит не один год – и вам в нем будет не только тепло и уютно, но и комфортно, а также вы будите под надежной защитой!