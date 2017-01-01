Если вы все еще не определились где же провести лето, то пора бы об этом задуматься. Конечно, на далекие моря-океаны вы уде навряд ли успеете, так как все горячие и не только, путевки давно разобрали и все отыдазют и греют свои тела там. Но есть и другие места, где отдых может быть не хуже, чем даже в том же Египте! А цена при этом будет намного ниже, что тоже само по себе приятно! Отдых в Трускавце – это отличная возможность для вас отдохнуть и приятно и с пользой. Тут вы сможете не только отдохнуть телом и душой, но и поправить свое здоровье! Тут вы можете найти не только отели, гостиницы, виллы для отдыха, но и санатории, которые рассчитаны на оздоровление и направлены работать для того, чтобы вы были здоровы. А чего стоит минеральный источник в Трускавце! Этот источник известен своими целебными свойствами, что тоже поможет вам поправить свое здоровье и набраться сил. Так что если все таки отдых в Трускавце летом 2017, то вам уже пора паковать чемоданы!