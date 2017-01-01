Плюсы и минусы популярных способов заработка в интернете

Интернет предоставляет своим пользователям огромное количество способов заработка. Но нужно понимать, что идеального источника дохода не существует – каждая предложенная сфера деятельности имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы выбрать подходящую для себя работу, стоит получить представление о них.

Плюсы и минусы популярных способов заработка

Чтение рекламных писем. С этого способа начинали многие. Он известен уже весьма давно. Его неоспоримым плюсом является простота и доступность для каждого. Нужно просто зарегистрироваться на одном из множества ресурсов такого типа, указать данные и начать выполнять простенькие задания. Его минус – однообразие, утомительность и сравнительно небольшой заработок.

Работа в системе раскрутки сайта. Суть метода сводится к активному посещению определенных сайтов, просмотру страниц с использованием определенных алгоритмов и нажатию на требуемые кнопки. Указанные действия можно охарактеризовать как способ принудительного воздействия на исход, поэтому в поисковых системах подобные методы не одобряются. Невзирая на это, услугами различных систем, создающих подобную накрутку, пользуется большое количество сайтов. Положительные и отрицательные моменты аналогичны предыдущему способу заработка.

Создание статей и рекламных анонсов (текстов). Плюс данного вида заработка - востребованность. Это объясняется растущей потребностью многих людей и организаций в различного рода материалах (статьях). Каждый качественный сайт обязан иметь уникальный материал на собственных страницах. Это позволяет продвинуться в лидеры выдачи поисковых систем, получить популярность и большое количество посетителей. Разумеется, для такого результата требуется большое количество текстов. А написание статей – услуга платная. Также неоспоримым плюсом станут перспективы роста дохода. Опытный копирайтер может получать гораздо больше 1-2$ за 1000 символов. Минусы – высокие требования к грамотности и необходимость иметь писательские навыки, с чем у многих людей возникают трудности.

В любом случае, в этом виде заработка уже проглядываются более радужные финансовые перспективы, если сравнивать с предыдущими.

Файлообменники. Смысл работы заключается в регистрации на каком-либо файлообменнике (или нескольких), закачивании тех файлов, которые могут вызвать у людей интерес. Потом уже происходит получение ссылки на данные файлы, начинается ее реклама. Величина заработка будет определяться количеством людей, перешедших по данной ссылке и закачавших файлы. В данной области для весомого заработка требуется потратить большое количество времени, к тому же, продвижение ссылок без своего сайта или группы в социальных сетях становится сложной задачей. Это минусы. Плюс же в том, что доход от залитых файлов является пассивным. Единожды закачанный файл, который будет пользоваться популярностью, способен приносить доход месяцами или даже годами.

Написание и продажа курсовых http://dekanat.by/kursovye-raboty/ и дипломных работ, рефератов. Плюс данного вида заработка - большой и постоянный спрос. Но нужно достаточно хорошо понимать темы, на которые пишутся работы. Еще минус в том, что заработок этот сезонный. Самый большой спрос наблюдается в сезон сессий и контрольных работ, а в другие периоды минимален.

Создание и продвижение собственных сайтов. Минус данного способа – трудоемкость и необходимость обрабатывать огромное количество информации, постоянно изучать сферу и быть в курсе актуальных тенденций. Плюс – возможность выйти на действительно высокий уровень дохода. Однажды созданный сайт будет приносить деньги до тех пор, пока он существует и процветает. Созданный сайт – это результат кропотливого труда. На его создание может уйти не один месяц, но результат должен принести с собой ожидаемую прибыль.

Теперь, когда вы получили представление об основных преимуществах и недостатках популярных способов заработка, можете выбирать для себя подходящий.