Хотите выгодно снять квартиру – делайте выбор летом!

Летние месяцы – период традиционного затишья на рынке арендной недвижимости. Но дальновидным квартиросъемщикам, которые хотят снять жилье выгодно, именно сейчас следует активно заняться поисками подходящего варианта.

Дело в том, что в конце мая-начале июня заканчивается учебный год в большинстве белорусских ВУЗов и ССУЗов. Тысячи иногородних студентов, проживавших на съемном жилье, отправляются к себе домой. А их недвижимость, в свою очередь, освобождается для новых жильцов. Так что выбор квартир летом – самый большой и разнообразный, какой только можно представить. Грех этим не воспользоваться, ведь приемлемый вариант можно подобрать для арендатора с любыми запросами.

Цены также стабилизируются

В начале и середине лета цены на съемное жилье обычно не растут – сказывается сезонное снижение спроса. Более того, многие хозяева даже не прочь немного снизить ставки, чтобы избежать «простоя» квартиры и побыстрее сдать ее платежеспособным арендаторам. Самые выгодные по стоимости варианты, как правило, появляются:

в спальных микрорайонах на окраинах;

в пятиэтажных домах («хрущевках»);

в ближайших пригородах.

Спрос меньше не становится, но выбор – впечатляющий

Однако резкого снижения цен в летние месяцы все-таки ждать не стоит. По мере приближения нового учебного года на рынке устанавливается паритет между спросом и предложением – отмечает начальник отдела аренды жилья агентства "Твоя столица" Маргарита Почицкая. Уже в июле активно начинают подыскивать квартиры первокурсники и другие учащиеся, которым требуется заселится не позднее 1 сентября. Так что растущий спрос не позволит ценам упасть значительно.

Но зато выбор свободных вариантов летом действительно впечатляющий. И если раньше человеку приходилось снимать старую «хрущевку» с видавшим виды ремонтом, то теперь можно подыскать аккуратную «однушку» или «двушку» в новостройке. При желании легко поменять и место проживания – поселиться в центре, или же в спальном микрорайоне с более развитой инфраструктурой.

Обязательно составляем договор!

Но где бы арендатор ни захотел снимать недвижимость, ему следует помнить: заключение договора убережет его от многочисленных неприятностей. Хозяевам договор также необходим – он четко регламентирует отношения с квартиросъемщиком и легализует доходы от сдачи квартиры. Словом, удачи в поисках в летние месяцы и не забывайте заключать официальный договор!