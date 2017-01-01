Пластик HPL и постформинг от немецкого бренда: залог популярности столешниц Duropal

Выбор столешницы для кухни — сложное мероприятие, ведь необходимо акцентировать внимание на эстетическом исполнении, прочности, отличных эксплуатационных свойствах продукции. Не все изделия могут похвастаться такими преимуществами. Качественная столешница — неотъемлемый рабочий и декоративный элемент, который не должен подвергаться перепадам температуры и влажности, быстро утрачивать внешнюю привлекательность. Эксперты рекомендуют надежные, стильные, высокопрочные немецкие столешницы торговой марки «Дюропал» от легендарного концерна Pfleiderer.

Технологии, проверенные веками: почему продукция «Дюропал» стала гордостью производителя?

Эстетичность, простота ухода, износостойкость, практичность — главные преимущества оригинальных ламинированных столешниц, которые займут достойное место на любой кухне. Высокотехнологичный материал изготовления — пластик HPL, который накладывают на древесно-стружечные плиты под высоким давлением. Производитель использует уникальный метод постформинга. В результате столешницы обретают следующие положительные особенности:

стойкость к экстремально высоким температурам до 2300С — ламинированный материал не требует использования специальных подставок;

устойчивость к горячему пару;

легкая очистка посредством стандартной бытовой химии — дорогостоящие порошки не понадобятся, удаляются даже трудновыводимые засохшие пятна;

безупречная износостойкость — столешницы прослужат на кухне более десяти лет и сохранят первоначальный вид;

экологическая безопасность и соответствие стандартам гигиены;

закругленный постформинг — эффективная защита от стекания жидкостей по дверцам нижних шкафчиков;

обширная цветовая гамма, яркие и насыщенные оттенки, которые не выгорают, не подвергаются влиянию ультрафиолетовых лучей;

стопроцентная устойчивость к механическим воздействиям — никаких сколов и царапин даже после сильных ударов о столешницу .

На стыках конструкции обрабатываются клеевым составом и обретают влагонепроницаемость. Невероятно практичные, красивые дизайнерские столешницы от бренда из Германии рассчитаны на широкого потребителя. Бюджетную продукцию может позволить себе каждый, кто мечтает об идеальной кухне в квартире или частном доме, хочет ежедневно видеть эстетичную ламинированную поверхность на протяжении долгих лет.