Маркетинговый анализ рынка: методика Eye Tracking

Маркетинговые исследования потребительских интересов и предпочтений – комплексный процесс, часто многоступенчатый. Каждое маркетинговое агентство применяет в его рамках опробованные методики и инструменты. На рынке маркетингового анализа сложился арсенал классических методов, которые дополняются современными и высокотехнологичными.

Одна из интересных и информативных методик исследования реакции потребителя – Eye Tracking. Проведение маркетинговых исследований с ее помощью помогает отметить бессознательную реакцию на раздражители (особенности продукта). А потом направить информацию на совершенствование свойств продукции.

Принципы и действие методики Eye Tracking

В Беларуси технологию применяют не все, а только те, у кого есть оборудование и навыки обработки информации. В процессе исследования тестируемому предоставляется какая-либо визуальная продукция на рассмотрение. Напротив человека закрепляется камера, фиксирующая движение глаз. Она позволяет отследить, как, на чем и на какое время фокусировался взгляд человека.

Методика является одной из разновидностей нейромаркетинга. Она основана на отслеживании бессознательных реакций человека на ту или иную информацию по движению глаз. При обработке информации, поступившей на камеру, составляется несколько специальных карт (перемещения взгляда, тепловая, «непрозрачности», зон интереса).

Практическое применение ай-трекинга

В процессе маркетингового анализа чаще всего применяется одновременно несколько методик для анализа реакций. Данные, полученные от ай-трекинга, комбинируются с информацией, предоставленной после тестирования по другим методикам.

Отслеживание реакции глаз помогает решать такие практические задачи: