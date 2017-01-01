При создании интерьера внутренних помещений дизайнеры особое внимание уделяют лестницам на верхние этажи. Такие лестницы – необходимый атрибут больших коттеджей, при этом они выполняют не только утилитарную функцию лестничного марша, но и отдельного эксклюзивного элемента внутренней архитектуры.

В элитных квартирах и загородных домах используют лестницы из массива дуба. Ввиду высокой стоимости материала, лестница из дуба демонстрирует высокий достаток и материальный статус владельца, а также непревзойденный вкус.

Роскошь и благородство оттенков древесины, отменные свойства по прочности и долговечности, возможность придать любой оттенок поверхности – от глубокого коньячного до розового при сохранении рисунка красивой структуры, позволяют лестнице из дуба подчеркнуть достоинства уникального интерьера помещений, продемонстрировать прекрасный вкус владельцев дома.

К основным достоинствам дубовых лестниц относятся:

высокая прочность, основанная на плотности древесины 700кг/куб.метр и наличии дубильных веществ;

неповторимый рисунок структуры волокон с разнообразнейшим сочетанием цветовых оттенков при обработке;

возможность создания эксклюзивных элементов для лестницы – ступеней, перил, балясин – дуб прекрасно поддается механической обработке;

отличное сочетание с любыми интерьерными элементами;

экологичность, отличная сопротивляемость воздействию плесени, грибка, жучков;

долговечность и надежность.

Дуб, как древесный материал, обладает, кроме вышеперечисленных достоинств, множеством магических и целебных свойств – заряжает положительной энергией и лечит ароматами.

Лестницы из дуба – блаженство, гармония, совершенство и богатство. Стоимость материалов из дуба является высокой, но возможность производства настоящих шедевров привлекает все больше и больше желающих установить лестницу из дуба. Она подчеркивает неповторимый стиль интерьера Вашего дома или коттеджа. Конечная стоимость будет зависеть от различных характеристик – количества пролетов, маршей, размеров элементов, сложности и объема работ.

Специалисты компании «Астралес» окажут необходимую консультацию при проектировании и о требуемых затратах на создание лестницы из дуба, а мастера выполнят все работы. Будьте уверены – лучшего соотношения цена/качество, респектабельность никто не сможет предложить!