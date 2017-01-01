Рынок труда – это целая система взаимоотношений между нанимателями и работниками или между государством и работниками в отношении найма и использования работника в хозяйственной деятельности. Основной составляющей данного рынка становятся люди, являющиеся рабочей силой. Они имеют все присущие человеку характеристики, которые влияют на состояние рынка.

Рынок труда подразделяют по разнообразным параметрам: в зависимости от территории их определяют как областные, городские, федеральные, республиканские, районные, краевые, сельские и рынки столицы. По социальному признаку – это рынок крестьянского, умственного (специалисты), физического труда (рабочие), творческого (интеллигенция) и т.д.В зависимости от соотношения предложения и спроса – равновесные, дефицитные (когда предложение меньше спроса) и избыточные (предложение превышает спрос).

Чтобы компания развивалась, продуктивно работала и приносила стабильный доход, нужен качественный подбор кадров. Задача его – определение профессиональных и психологических качеств претендентов. При подборе рабочего персонала принимают во внимание стремление кандидата к этой работе и потребность предприятия в подобных сотрудниках. Весомым критерием оценки будет являться возраст, образование кандидата, его личные особенности, профессиональный опыт и социальный статус. Также принимают во внимание моральные особенности характера человека, психологические особенности и его профессиональную компетентность. Тестирование будет являться более эффективным методом выбора.

В процессе подбора кадров выполняется: сообщение о создании вакансий, изучение документов будущего работника, заполнение анкеты или ознакомление с резюме, проверка рекомендаций, собеседование, тестирование, решение о приеме на работу. Затем подписывают договор о найме на работу и оформляют требуемые документы. Если необходим нотариальный перевод , то и тут есть ответ: