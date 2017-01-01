Когда у вас есть автомобиль - это круто. И это не только из-за того, что теперь вы настолько мобильны, что можете в любой момент поехать туда, куда вам необходимо, но и то, что с автомобилем вы действительно и успеть дел много сможете, а также и дома (ведь на машине намного быстрее можно доехать). и как плохо, когда машина ломается. и особенно если это машина - "автомат". Все знают эти слухи, что "автомат" намного сложнее починить. но все эти мифы теперь действительно останутся мифами, ведь есть ИнтерАвтоТех - АКПП ремонтируют здесь!

Специализированный сервис по ремонту АКПП (автоматических трансмиссий). Полный спектр услуг по диагностике, ремонту и обслуживанию автоматических коробок переключения передач в Минске.

Прочность и износостойкость АКПП (автоматической коробки передач) в последних иномарках достаточно низкая. Однако несоблюдение элементарных правил вождения и пренебрежение советами производителей могут привести к поломкам даже в этом надежном узле. Если работа АКПП вашего авто сопровождается шумами и жесткими толчками, вибрациями и задержками при включении, то с обращением к нашим специалистам лучше не медлить. Избежать появления более существенных неисправностей позволит лишь своевременная диагностика и квалифицированный ремонт, проведенный мастерами нашего сервиса.

В сети наших СТО справятся с ремонтом автоматической КПП любого уровня сложности. В самые короткие сроки наши мастера определят причину поломки агрегата и эффективно ее устранят.