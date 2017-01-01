Что такое буксировка автомобиля? Как правильно буксировать автомобиль?

В жизни каждого автомобилиста происходят ситуации, когда транспортное средство перестает функционировать в пути. При этом многие поломки невозможно устранить собственными силами ввиду отсутствия комплектующих, необходимых знаний и практических навыков. Решить проблему можно старым добрым способом – попросить помощи у знакомого или незнакомого участника того же дорожного движения. Чтобы подобная ситуация не застала врасплох, нужно заранее ознакомиться с тем, как буксировать автомобиль с учетом его индивидуальных особенностей.

Буксировка и ее разновидности

Буксировка – перечень мероприятий, связанных с перемещением транспортного средства в конкретное место, выполняемых при помощи стороннего автомобиля и специальных приспособлений. Она может осуществляться тремя способами:

с использованием жесткой сцепки;

с применением гибкого сцепления;

посредством частичной погрузки.

Современные машины чаще всего оснащаются автоматической коробкой передач, их владельцы интересуются: как буксировать авто с АКПП, чтобы еще больше не навредить системе. В данном случае не рекомендуется применять ни гибкую, ни жесткую сцепку (существуют исключения из правил, что непременно указывается в сервисной книжке). Такие модели предпочтительнее перемещать с погрузкой ведущей оси на платформу спецтехники. Если интересует подобная буксировка авто, Auto-sos.com.ua – сайт, при помощи которого можно оперативно организовать требуемое мероприятие.

Нет возможности вызвать эвакуатор? Значит нужно запомнить, как буксовать на автомате в экстренных случаях. Чтобы снизить вероятность разрушений КПП, необходимо переключить селектор в позицию «нейтраль» и обеспечить передвижение в процессе буксировки на скорости до 30 км/ч.

Самым простым и необременительным способом принудительного перемещения автомобиля является метод, предполагающий использование гибкой сцепки. Он доступен всем водителям, но что такое гибкая сцепка и какие требования к ней предъявляются? Это приспособление представляет собой крепкий трос, выполненный из прочного материала. Оно должно быть в каждом авто, согласно требованиям контролирующих инстанций. Этот метод не допускается при неисправности тормозной и рулевой систем, при наличии гололеда.

Прибегая к этому методу, нужно знать, какая длина буксировочного троса допускается для безопасной транспортировки. По ПДР разрешается использовать приспособление длиной от 4 до 6 метров. Для троса у авто должны быть предусмотрены специальные крепления. Управлять буксируемой машиной обязан водитель. На тросе необходим опознавательный знак из ткани или металла с белым фоном и красными полосами.

Перед тем как буксировать машину с неработающим двигателем этим способом, нужно учесть, что при дальней перевозке существует риск поломки АКПП из-за отсутствия циркуляции масла. Процессы торможения и управления будут усложнены из-за неработающих гидравлического и вакуумного усилителей.

Буксировка на жесткой сцепке является более сложной и непрактичной. Она предполагает использование специального приспособления из металла, имеющего очень жесткую и несгибаемую конструкцию. Чаще всего ее применяют при перевозке тягачей и грузовых авто, автобусов.