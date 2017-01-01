Как выращивают уток породы Мулард: особенности кормления и содержания

Муларды — это помесь двух, известных своей продуктивностью, пород уток: мускусных селезней и пекинских уток. Скрещивание было рассчитано на то, чтобы исправить недостатки этих двух пород. Окраска мулардов, в основном, белая или темная. От других уток их отличает темное пятно на голове.

Популярность мулардов возрастает с каждым годом, несмотря на стерильность подросших уток. Не один раз фермеры пытались получить потомство от кроссов, но яйца оказывались неоплодотворенными.

Самое большое распространение гибрид получил во Франции, поэтому у нас эти утки известны как «французские Муларды». Там они используются как основной ингредиент для приготовления фуа-гра. Мясо у породы уток диетическое, поэтому выращивать их — довольно прибыльное занятие.

Выращивание Мулардов на личном подворье

Существуют предприятия и фермеры, которые занимаются разведением мулардов. В европейских странах — это популярный бизнес. В условиях личного белорусского хозяйства гибрид получают путем скрещивая мускусной и пекинской пород. Продажа уток Мулардов приносит владельцем с/х немалую прибыль, особенно весной.

Для того, чтобы процент оплодотворенных яиц был высоким, нужно соблюдать следующие условия:

соблюдать сезонность, самое благоприятное время — с марта по середину июля;

птица не должна быть старая;

условия содержания: чистота, прогулки;

кормление высокобелковыми кормами;

постоянный доступ к воде.

Выводят утят под наседкой, если количество яиц небольшое, или в инкубаторе. Период инкубации у мулардов длится в среднем около 30 дней. Утка, которая садится на яйца, уже должна вести себе как мать, которая не бросит утят после рождения, будет их защищать, учить пить и есть.

Особенности кормления

В первые дни утятам постепенно снижают температуру: от 30 до 20 градусов в течение двух трех недель. В первые дни после вылупления, на «улице» температура не должна опускаться ниже 20-22 градусов.

Если не соблюдать простейших правил гигиены и температурного режима, то энергия, которую утята получают из корма, пойдет не на их рост, а на самообогрев. Подстилку следует менять довольно часто. Что же касается питания, то промышленные комплексы предлагают различные корма для всех возрастов птиц: предстарт, старт, откорм и финиш.

Некоторые предпочитают кормить утят «со стола», а кто-то — изготавливает комбикорм самостоятельно. Каждому периоду жизни должен соответствовать специальный корм, в который входят белки, жиры и углеводы, а также витамины и микроэлементы в определенном соотношении. За 2,5-3 месяца муларды, если соблюдено полноценное кормление и уход, подрастают до 3-3,5 кг.

Свойства мяса Мулардов

В сравнении с пекинской уткой, у данной породы корм преобразуется не в жир, а в мышечную ткань, поэтому мясо мулардов более постное. Все, кто пробует мясо этой утки, отмечают особенный нежный вкус. Один из получаемых деликатесов — это утиное магре, которое переводится с французского как «утиная грудка».

За что магре так ценится среди гурманов? В ней мало жира, но большой процент содержания влаги, в сравнение со всей остальной тушкой, что придает мясу особенную нежность. Высокий процент содержания белка делает его мясо мулардов отличным дополнением к рациону детей, а также тех, кому требуется повышенный процент аминокислот.

Мясо всей тушки мулардов отличается от других уток пониженным содержанием жира. Диетические свойства продукта подтверждаются следующими фактами: содержание жира в тушке муларда равно 25%, у пекинок — 35%. Они превосходят гусей по содержанию в мясе натрия, калия и кальция. «Галерея вкуса» предлагает полуфабрикаты, а также готовые блюда мулардов по весьма привлекательным ценам.

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