Ортопедические матрасы и их свойства

Ортопедические матрасы, эволюция и их свойства, или Как купить матрас в Минске с бесплатной доставкой

Появление ортопедических матрасов обусловлено стремлением человека создать комфортные условия для сна. В древности спальным местом был настил из растений (камыш, трава), который согревал и смягчал жесткую поверхность. Но во время сна терялся его объем. Устранить этот недостаток помогли чехлы из прочной ткани. Первыми прототипами матрасов выступали тюфяки, которые набивались соломой. Современные ортопедические изделия намного более комфортные и полезные для здоровья, чем их предшественники.

Польза ортопедических матрасов для здоровья

Людям, которые заботятся о своем здоровье нужно купить матрас в Минске, поддерживающий естественное анатомическое положение человека, когда он спит. Использовать ортопедический матрас можно в качестве профилактики сколиоза, остеохондроза.



Ортопедический матрас стоит приобрести себе и детям, что поспособствует приливу жизненных сил. Он обеспечивает расслабление мышц всего тела, снимает мышечное напряжение и усталость. Не вызывает аллергии за счет входящей в состав антибактериальной пропитки. Огромный каталог матрасов Вы найдете на сайте www.whouse.by/kupit-matras-v-minske/

Критерии выбора изделия

Выбирать матрас нужно с учетом веса тела. При массе больше 90 кг нужен жесткий матрас. Когда вес меньше, то хорошим вариантом будет мягкий матрас. Быстрая доставка и гарантия на матрасы предоставляется в интернет-магазине “Белый дом”.

Остановить внимание надо на наполнителях, так как у них разные свойства:

- Кокосовое волокно является натуральным материалом, получается из межплодника кокосовых орехов. Он обладает гипоаллергенным и свойствами. Также наполнитель не подвергается гниению, он влагоустойчив.

- Латекс представляет собой природный наполнитель, получаемый в процессе вспенивания гевеи(каучуковое дерево). Он упругий, справляется со значительным давлением.

- Пенополиуретан (синтетический латекс), напоминает натуральный материал, обладает памятью, способен запоминать форму спящего человека.





При выборе матраса необходимо определиться с размерами, учитывая количество спящих людей, рост и комплекцию. Наиболее востребованными являются размеры 160х200см, что подтверждают отзывы покупателей. Конструкция ортопедических матрасов предполагает пружинный блок, который может быть различным по строению, технологии изготовления.



Правильный выбор жесткости будет способствовать максимальному комфорту, удобству во время отдыха. Консультанты интернет-магазина интернет-магазина “Белый дом” г. Минск разъяснят все нюансы подбора и помогут купить матрас в Минске и в любом другом городе Беларуси. Многие предпочитают беспружинный блок (монолит или наборный матрас с натуральным или искусственным наполнителем) за его комфортность, наибольшую пользу для детского организма.