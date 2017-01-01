Пхукет, Таиланд: инвестиции в недвижимость

Покупка недвижимости во все времена была самым надежным вложением финансовых средств. Особенно актуально это для экономически развитых местностей, имеющих разветвленную инфраструктуру, или для известных курортов. Отличным объектом для вложения является недвижимость Пхукета.

Недвижимость Пхукета – причины популярности

Остров Пхукет является одним из самых привлекательных курортных районов Таиланда. Многие наши соотечественники проводят здесь каждый отпуск. И дело не только в отсутствии необходимости оформлять визу (россияне могут находиться в стране беспрепятственно 30 дней). Есть и немало иных причин:

прекрасный климат;

отличные условия для расслабляющего пляжного отдыха;

стабильная экономическая и политическая обстановка в стране;

хорошо развитая инфраструктура;

наличие множества разнообразных объектов недвижимости на продажу – их можно посмотреть на сайте http://phuketbuyhouse.com/.

Немаловажным для многих инвесторов фактом является более спокойная, в отличие от тусовочной Паттайи, обстановка, идиллическая тишина, отсутствие привычного для крупных туристических центров городского шума. Именно поэтому на недвижимость Пхукета обращает внимание все больше наших соотечественников, желающих сделать выгодные вложения в зарубежную недвижимость.

Как выгодно инвестировать в недвижимость Пхукета

Многие состоятельные россияне покупают дома или виллы для себя. В этом случае появляется возможность приехать в Таиланд в любое удобное время и не искать подходящий номер в отеле на время отпуска. А все остальное время виллу можно сдавать туристам, получая неплохой дополнительный доход. Об инвестировании в объекты недвижимости с подробностями можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Объектами инвестиций на Пхукете могут быть:

дома;

виллы;

кондоминиумы;

апартаменты;

пентхаусы;

отели разного класса.

Покупка дома, виллы или другого объекта представляет собой весьма выгодное долгосрочное вложение свободных денежных средств. Рынок недвижимости Таиланда быстро растет. Вместе с ним стабильно повышается и стоимость различных объектов. При этом актуальные цены на Пхукете намного доступнее, чем в других знаменитых курортных центрах мира.

Наши соотечественники охотно покупают недвижимость в Таиланде. Примерно половина из всех совершенных россиянами сделок приходится именно на Пхукет – одно из самых популярных среди россиян мест отдыха.