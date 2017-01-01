Появление в семье ребенка – это очень волнительное событие. И очень важно тщательно и основательно подготовится к его появлению. Конечно, многие молодые родители откладывают все на потом, из-за суеверий, либо просто не хотят раньше времени закупать приданное для малыша. Но так или иначе есть определенный список, в который входит несколько покупок, которые просто обязательно должны быть совершены. Одной из первых покупок – это коляска. Коляска для новорожденного должна быть. В ней он будет проводить большую часть того времени, что он будет спать, ведь на улице и лучше спится, и дышится. А к выбору коляски также стоит подходить с особым взглядом. Какую выбрать? Тарнсформер? Универсальную? Модульную? Прогулочную? Детские коляски в интернет магазин детских колясок недорого пользуюется большим спросом не спроста. Цены ан коляски сегодня растут очень быстро – не успеваешь следить. А тут все так доступно - с такой коляской можно и в снег, и в дождь. Вашему малышу будет удобно и комфортно. А главное – тепло.