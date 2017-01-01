В любое время года не хочется сидеть дома. Отдых – это самое лучшее, что есть, но не просто отдых, а путешествия, которые действительно можно считать отдыхом. Сейчас очень мало людей, которые отдают предпочтение поездке в Египет, нежели путешествию в Амстердам, Францию или еще куда-нибудь, где безумно красиво, где замечательные люди, достопримечательности, откуда просто не хочется потом возвращаться. Если вы хотите настоящее путешествие, где можно будет увидеть достопримечательности, то, первым делом, стоит отправиться в Париж! Тут экскурсия будет на русском языке, что очень здорово для нас.