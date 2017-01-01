Какими бывают коммерческие автомобили?

Автомобили коммерческого назначения – не просто транспортные средства, а полноценный актив компании. Под понятием коммерческого подразумевается любой автомобиль, который применяется или может применяться в рамках повседневных бизнес-процессов. Говоря языком предпринимателя, коммерческое авто – это машина, которая приносит прибыль или помогает получать ее. Таким образом, к категории коммерческих можно отнести следующие типы машин:

Пассажирские;

Грузовые;

специализированные.

Последняя категория подразумевает разделение на бульдозеры, самосвалы, погрузчики, краны и другие варианты спецтехники, которые представляет модельный ряд коммерческих автомобилей.

Лидеры в «среднем весе»

Наибольшим спросом пользуются модели средней грузоподъемности до 1-2 тонн. Особенно хорошо зарекомендовала себя продукция производителя ГАЗ. Возможность купить коммерческий автомобиль марки Некст из каталога http://www.belgaz.by/models/gazelle-next/ привлекает внимание представителей и малого, и среднего, и крупного бизнеса. Это обуславливается оптимальным сочетанием цены и надежности. Машины этой марки хорошо проявляют себя в рамках транспортировки товаров, стандартных и негабаритных грузов и другой продукции. При этом дополнительным бонусом становится возможность приобрести коммерческие автомобили в Минске в лизинг. Так, любые авто, в том числе из раздела могут быть получены на исключительно выгодных условиях без необходимости вновь откладывать модернизацию собственного автопарка на потом.

Виды грузовиков для предпринимателей

Малые грузовые автомобили разделяются на несколько видов. Определяющим фактором является модель кузова. Так, вниманию аудитории представлены грузовики следующих видов: