Виды скейтбордов и их основные комплектующие

Индустрия скейтбординга, как и любая другая спортивная отрасль, развивается настолько стремительно, что сегодня существуют десятки видов досок, отличающихся размерами, назначением, дизайном и другими «фишками».

Составные части скейтбордов

Любая доска имеет основные комплектующие. За счёт материала деталей, производителя, типа и формируется стоимость скейта. Чем качественнее модель и популярнее бренд, тем выше будет стоить скейтборд. Итак, скейт состоит из:

Деки – самой доски, которая является основной частью конструкции.

Колёс, количество которых начинается от 2 и заканчивается 16 штуками. Стандартный скейт имеет 4 колеса.

Подшипников – вставляются в колёса и обеспечивают движение доски.

Подвеска – алюминиевая деталь, соединяющая деку и колёса.

Гриптейп – нескользящая шкурка, покрывающая деку.

Самые популярные виды скейтбордов

Old school – самый первый заводской скейтборд, который появился и стал набирать популярность ещё в 70-х годах прошлого века на западе. Форма деки была неправильной – узкий нос и закруглённая тупая задняя часть. На такой доске было удобно выполнять единственный на то время трюк хвостовой олли. Когда создатели поняли, что можно использовать ещё и переднюю часть доски, форма постепенно стала меняться, появлялись всё новые и новые трюки, а видов досок становилось всё больше. Фриборд или «свободная доска» - профессиональная 6-колёсная модель с утяжелением, изначально изобретённая для сноубордистов в 90-хх. Доска с отличной устойчивостью подходит для преодоления препятствий – бордюров, неровностей на дороге, а также позволяет развить хорошую скорость. Флоуборд – вид скейта с 14-16 колёсами, расположенными по 7-8 штук в передней и задней части доски дугообразно, что придаёт ощущение парения над землёй при катании, благодаря чему доска и получила такое название – «летающая». Катание на флоуборде схоже с катанием на сноуборде или сёрфе – такие же дугообразные движения с наклонами из стороны в сторону. Лонгборд – длинная доска, имеющая своей целью развитие большой скорости без выполнения трюков. По большей части лонгборд представляет собой увеличенный в размерах классический трюковой скейт, только с более длинной и ровной декой, крупными колёсами до 200 мм в диаметре, и более широкой подвеской. Маунтинборд (от англ. «горы») – доска для катания по пересечённой местности с отсутствием ровных дорог. Особенность модели – наличие крепления для ног, схожие со сноубордом. Диаметр колёс – до 20 см, а длина доски – до 1 м. Фингерборд (доска для пальцев) – необычное изобретение, предназначенное для выполнения трюков на скейте пальцами. Это уменьшенная версия классического скейта с длиной доски всего 96 мм.

Помимо перечисленных выше типов, существуют и другие, менее популярные, виды скейтов, в основном предназначенные для профессионального катания и выполнения особых трюков.

Если Вы решили научиться кататься, то стоит рассматривать стандартные небольшие модели, которые без труда помогут освоить азы скейтбординга и совершенствоваться в этом направлении.