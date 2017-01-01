Как заказать кухню в Минске и не ошибиться в выборе?

Кухня – это особое место в нашем доме: здесь мы готовим еду, творим кулинарные шедевры, отдыхаем, собираемся за столом с друзьями и ведем душевные беседы. Именно здесь мы создаем неповторимую атмосферу домашнего тепла и уюта. Поэтому заказывая кухню в Минске, очень важно продумать каждую деталь. Ведь в кухне важен не только продуманный функционал, но и отражение вашего индивидуального стиля.

Кроме того, кухня это не только пространство личного использования, довольно часто можно встретить крохотные кухоньки в современных офисах. Сделанные на заказ по индивидуальным размерам, маленькие кухни обеспечивают комфорт сотрудникам во время обеда.

Сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать правильный выбор и получить вашу идеальную кухню.

Зачем нужен индивидуальный проект кухни под заказ?

Почти каждый заказчик думает, что в выборе мебели нет ничего сложного – просто смотри на цену, бери то, что нравиться и используй. Но на практике мы узнаем, что красиво - это не всегда практично, а в случае создания кухни, детали играют важную роль.

Как расположить мойку, чтобы вода не застаивалась в углах столешницы? Какими должны быть амортизаторы для полок, чтобы ими было удобно пользоваться? Где найти хорошую фирму по изготовлению мебели на заказ в Минске? Эти и многие другие детали знают специалисты Хаус Стайл, которые поставили уже не один десяток кухонь. Специалисты проектируют, вырезают и собирают мебель с учетом каждой мелочи.

Современные кухни, выполненные по индивидуальному проекту, помогут хозяевам наиболее эффективно использовать имеющуюся площадь и 100% подходить под их потребности. Заказ кухни в компании Хаус Стайл - это:

комплексное решение,

проект и разработка, которая включает в себя индивидуальный дизайн,

просчитанные под пользователя размеры рабочей площади,

размещение мебели с учетом личных удобств и привычек заказчика.

Общаясь с проектировщиками - обязательно укажите ваши цели. Как ни странно, но готовить можно по разному. Кто-то любит создавать кулинарные шедевры, а кому-то достаточно микроволновки и чайника. Фирма Хаус Стайл, как опытный изготовитель, всегда учитывает такие моменты и подстраивает проект под цели заказчика. Вы задаете цель, а компания воплощает вашу мечту!

Идеальная кухня, как выбрать?

Выбор мебели, порой бывает бесконечен. Разнообразные стили, полет фантазии в выборе цветов, прочность материалов – и это только внешняя оболочка. Найти кухню на свой вкус и цвет это только половина дела. Помимо красоты, нужно учесть, что мебель для кухни должна соответствовать ряду требований. Кухни, изготовленные компанией Хаус Стайл, это:

Экологичность. На кухне готовиться еда, как для взрослых, так и для самых маленьких. Поэтому чистота и безопасность материалов – это строжайшее правило.

Эргономичность (удобство использования). Какой смысл в красивых полочках, если то, что вы на них ставите постоянно сваливается, пылится или пачкается. Функционал должен быть удобным и не воровать время на дополнительную уборку.

Термостойкость. На кухне могут использоваться как замороженные компоненты, так и разогретые выше 1000. И выбранная мебель для кухни под заказ должна выдерживать все испытания.

Устойчивость к влаге. Поверхность кухонь, так или иначе, соприкасается с водой каждый день. И при выборе материалов этот пункт является обязательным.

Устойчивость. Красивая, но шатающаяся поверхность будет радовать хозяев ровно 1 день. При выборе кухонной мебели ставьте комфорт на первое место.

Качество и долговечность. Кухня, это не та комната, которую можно менять по мимолетному капризу. Качественная мебель для кухни должна выдерживать срок службы более 10 лет.

Что предлагает компания Хаус Стайл?

Компания Хаус Стайл работает с 2010 года в г. Минске и Минском районе. За эти годы было создано более 3000 кухонь по индивидуальным проектам. Посмотреть фото готовых работ вы можете в каталоге кухонь. В сравнении со многими изготовителями компания имеет ряд весомых преимуществ:

При изготовлении мебели для кухонь используются экологически чистые материалы высокого качества, которые прослужат много лет.

Оборудование компании предназначено для обработки разных материалов: ЛДСП, МДФ, натурального дерева, пластика и металла. Так что никаких ограничений в проекте.

Все комплектующие материалы фирма создает сама, так что вы можете быть 100% уверены в точности выполнения вашего проекта. Все резные полочки будут именно такими, какими вы их заказываете.

Исходя из вашего бюджета, выбранные материалы могут комбинироваться. Это удобно и недорого.

Компания проектирует и собирает не только мебель для кухни, а и все остальные возможные варианты. Сделав заказ 1 раз вы уже не захотите искать нового исполнителя, потому что Хаус Стайл - лучшая компания в этой сфере!

Звоните прямо сейчас и консультанты дадут вам исчерпывающую информацию по вопросам стоимости, материалов, гарантии, а также доставки. Опытные конструкторы разработают проект вашей кухни от идеи до полной установки мебели.

Делайте правильный выбор, потому что кухня, заказанная в Хаус Стайл, прослужит своим хозяевам десятилетия!