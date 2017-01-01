Как правильно выбрать зонт?

Зонт — обязательный атрибут осеннего и весеннего периодов. В эти поры года часто заряжают дожди, а поэтому всегда нужно носить с собой аксессуар, который поможет защититься от влаги. Но покупка такого изделия часто вызывает немало вопросов: что именно выбрать, на что ориентироваться. Расскажем о некоторых особенностях этих товаров.

Разновидности механизма

Есть три механизма, на основе которых работают зонты. Механика, автомат и полуавтомат. В первом случае предусматривается полностью ручное открывание и закрывание аксессуара. Много хороших моделей с таким решением можно приобрести здесь: http://зонт.бел/category/zont-muzhskoy. На том же сайте есть и зонтики-полуавтоматы. Специально предусмотренная кнопка позволяет быстро и в автоматическом режиме открыть изделие, а вот закрывать его придется уже руками. Это удобно, если вы выходите из транспорта прямо под дождь или из подъезда: одно движение — и вы защищены от влажности. Такие устройства оптимальны по цене, удобны. Хотя есть мнение, что механика надежнее, поскольку механизм у нее проще, а потому реже ломается.

Еще один вариант — это автоматы. Эти зонты и раскрываются и закрываются нажатием кнопки. Идеальный вариант, если вы хотите оставить одежду сухой, а также быстро решить вопрос с защитой от дождя. Идеально подходит людям, которые постоянно с собой что-то носят: сумки, пакеты, рюкзаки. При занятых руках автомат будет отличным решением. Не стоит верить, что такие изделия менее качественные за счет дополнительной системы — да и по стоимости они не так уж и отличаются. Так, на странице http://зонт.бел/category/zont-zhenskiy можно выбрать надежный женский зонтик с таким механизмом по вполне адекватной цене. Вопрос здесь, скорее, в личных предпочтениях и удобстве.

Трость или складной зонт?

Трость — это очень красиво и стильно, особенно длинная черная модель с деревянной ручкой под истинно мужской образ в костюме. Мы рекомендуем останавливаться либо на универсальной складной модели, либо на двух сразу: трости и обычном зонтике. Далеко не везде и всегда длинный аксессуар уместен. Если один образ он только улучшит, подчеркнет изысканный вкус владельца, то в другой ситуации изделие будет смотреться смешно — например, под спортивный костюм. Разнообразие моделей и адекватные цены позволяют выбирать сегодня два и более варианта.

А вот для детей трость можно выбрать спокойно — по ссылке http://зонт.бел/category/zont-detskiy продаются отличные модели. Поскольку они сделаны для малышей, то и размеры изделия вполне адекватные, а ребенку будет дополнительная подстраховка во время ходьбы.

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