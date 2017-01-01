С развитием такой сферы бизнеса, как торговля валютой на международной площадке Форекс, многие люди начали пытаться заработать здесь свой капитал. Еще недавно об этом было известно совсем немного и только некоторые смельчаки решались вложить свои деньги в спекуляции со стоимостью валюты. Сегодня же, благодаря агрессивной рекламе через интернет, очень многие люди услышали про такую возможность и решили попробовать заработать денег, как им кажется, легким путем. Многие из нас слышали в СМИ о ТелеТрейд и хотели больше знать об этой компании.

Чтобы торговать на бирже «Форекс», нужно выбрать хорошую компанию брокера, которая имеет полноценный доступ к валютному миру и помогает своим участникам вкладывать деньги в желаемые сферы деятельности. Очень большую известность в нашей стране набрал такой брокер, как «ТелеТрейд», которому удалось заманить в свои ряды не одну тысячу жителей России и СНГ. Читая отзывы о TeleTrade в интернете можно подумать, что это кристально чистая и честная компания, с помощью которой сотни людей превратились в миллионеров. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Правоохранительные органы и «ТелеТрейд»

Если тщательно проследить ту информацию, которую освещают солидные СМИ об этой компании, то можно сделать однозначный вывод о том, что все-таки данный брокер является классическим мошенником, обманывающим наших граждан. Многие люди, которые вложили сюда свои деньги, продолжают отчаянно хвататься за надежду о том, что вся эта информация неправда и им обязательно повезет подзаработать здесь хорошие деньги. Но реальность жестка – «ТелеТрейд» являются самыми обычными мошенниками, которые регулярно испытывают серьезные трения с полицией и другими государственными структурами.

Полезная информация

Вот только некоторая разоблачающая информацию о данном брокере, которая должна дать каждому человеку понять, что собой представляет эта фирма и на каком безопасном расстоянии от нее желательно держаться каждому из нас.

Прошлым летом, в июне 2016 года, в офисах компании в городе Оренбург было проведено около десятка серьезных обысков, в результате которых полиция завела уголовные дела по статье о мошенничестве в крупных размерах. Более 30 обманутых граждан оказались потерпевшими, понесли убытки от дельцов данной компании и обратились с жалобами в правоохранительные органы.

МВД в Курганской области, устав бороться с деятельностью брокера-обманщика и слушая жалобы десятков граждан, выпустило официальное предупреждение, в котором остерегает людей от «ТелеТрейд». Многие пайщики вложили сюда свои деньги в надежде получить крупную прибыль, но в итоге их просто нагло обманули и оставили ни с чем.

Полиция Тольятти объявила несколько мошенников из этой компании в розыск. Ситуация до боли знакома – сначала обещания золотых гор доверчивым вкладчикам, а потом простая кража чужих денег и тихий отъезд в более безопасные места.

Как видно из сказанного, нести свои деньги данному брокеру – категорически запрещается. Достоверной информации о том, что эта организация – обычные аферисты и мошенники, более чем достаточно.