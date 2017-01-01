Надежность привода и тормозов автомобилей Renault и Peugeot

Peugeot 406 и Renault 566 (Laguna) схожи происхождением (оба родом из Франции), элегантным дизайном и комфортом салона. Целевое предназначение моделей – несколько разное. Оно определяет различия между автомобилями.

Peugeot 406 чаще встречается в форм-факторе седана, а Renault Laguna – в виде лифтбека. В процессе эксплуатации авто сталкиваются с разными проблемами. Для Laguna характерны такие:

поломки амортизаторов крышки багажника;

неисправности привода обогрева заднего стекла;

проблемы с вентиляцией и обогревом салона.

А для Peugeot 406 часто характерен люфт механизма, регулирующего наклон спинок передних сидений. Немного раздражает водителей то, что в процессе маневрирования передняя левая стойка оказывается в поле зрения, хотя полностью и не перекрывает обзор.

Надежность тормозов Renault и Peugeot: схожести и отличия

С тормозами у обоих автомобилей со временем могут случаться неприятности. Peugeot чаще продается с передними и задними тормозными дисками. В свое время машина претерпела рестайлинг, после которого модели с барабанными тормозами больше не выпускаются. В Peugeot могут страдать посадочные места направляющих передних суппортов и покрывается ржавчиной стояночный тормозной механизм. Решает проблему возможность запчасти, в том числе тормозные диски Пежо 406, купить и заменить.

Тормозная система Renault 566 менее приспособлена к активной езде. Чаще всего на авто сзади применяются барабанные тормоза. Характерная проблема для машины – порча троса «ручника» из-за ржавчины.

Сравнение надежности приводов Renault и Peugeot

Обе модели оборудованы передними приводами. Коробки передач – аналогичные: пятиступенчатая механическая или четырехступенчатый автомат. Специалисты отмечают, что более надежным проявляет себя Peugeot 406. Некоторые сложности с КП у него могут возникать из-за дорожной соли и влаги. Из-за этого механику может подклинивать, а электрику – коротить. Проблема решается чисткой и обработкой легендарным WD-40.

Механическая коробка «Лагуны» способна доставить больше неприятных моментов. В ней иногда подтекает масло и выходит из строя 5-я передача. Ремонт КП очень трудоемок. Нужно обращать внимание на сохранность пыльников ШРУСов https://aza.by/auto/renault-566/laguna-i-b56_-556_-157/16-16v-b568-b561-10694/10171/. И у Рено, и у Пежо рваные пыльники косвенно приводят к необходимости заменять полуоси.