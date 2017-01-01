Каким должен быть вакуумный упаковщик для дома?

Если вы задумали приобретение домашнего помощника, который сможет дольше сохранять полезные свойства продуктов, не давать им портиться под воздействием кислорода и организовать компактное хранение в холодильнике, значит вы находитесь в поисках вакуумного упаковщика для дома. Благо данная бытовая техника довольно быстро пришла из промышленности в наши дома и может легко поместиться на небольшой кухне, значительно облегчая жизнь хозяев.

Однако, стоит отметить, что с растущей популярностью этой бытовой техники большой выбор моделей от различных мировых производителей может ввести покупателя в заблуждение. Давайте разберемся, какой же вакуумный упаковщик подходит для комфортного домашнего использования.

Если вы не планируете ежедневно упаковывать килограммы продуктов, выбирайте небольшой агрегат, который поместится на полке или на краю столешницы рабочей поверхности на кухне, не занимая драгоценное пространство.

При выборе пластикового корпуса или металлического ориентируйтесь на сумму, которую вы готовы отдать за данное оборудование. Для домашнего использования вполне подходит и пластиковый вакуумный упаковщик, который является более бюджетным вариантом.

Однако не стоит экономить при выборе вакуумного упаковщика по мощности. От этого показателя зависит скорость работы, продолжительность процесса и качество результата.

В вакуумный упаковщик для дома не загружаются продукты, а вакуум в пакетах создается рядом с агрегатом. Соответственно такие модели являются бескамерными, что гарантирует небольшие габариты. Во время процесса откачивания воздуха продукты помещаются в пакет, а его край вставляется в устройство. Также некоторые модели работают с небольшими поддонами с низкими бортиками и специальными контейнерами.

Отдавайте предпочтение тем моделям, в которых не очень дорогие расходники в виде пакетов или пленочных рулонов, так как их дальнейшего приобретения не избежать. Также лучше выбирать упаковщик того бренда, расходники которого не сложно найти в вашем городе.

Обратите внимание на то, что вакуумные упаковщики для дома могут работать не только с пищевыми продуктами, но и вещами. Например, с помощью такого домашнего помощника вы сможете сберечь вязанные вещи от моли в теплый период.

И, конечно, лучше выбирать вакуумный упаковщик в интернет-магазине, где будет представлен наиболее широкий выбор моделей, в отличие от скупости предложения тех же гипермаркетов.

К примеру, на интернет-площадке по продаже бытовой техники DF1.by представлено хорошее предложение от авторитетных производителей, специализирующихся на данном виде бытовой техники. Caso, Steba и другие авторитетные бренды позволяют выбрать наиболее подходящий вакуумный упаковщик, соответствующий по функциональности и стоимости. Являясь официальным дистрибьютором данных компаний в Беларуси ООО «Дагфарн» предлагает выгодные цены на товары, быструю доставку, официальную гарантию производителя и квалифицированное сервисное обслуживание, а также другие бонусы и приятные условия.