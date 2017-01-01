Как выбрать шкаф-купе и не дать себя обмануть

Выбор шкафа-купе — задача непростая. Конкуренция на рынке высокая, каждый производитель и поставщик старается убедить клиента, что именно его продукция самая надежная, эстетичная и функциональная, не забывает упомянуть о приличных скидках. Как разобраться в многообразии предложений и приобрести хорошую мебель по выгодной цене? Как не попасть на удочку мошенника и не заплатить больше за товар, который стоит дешевле? Полезными советами делятся поставщик недорогих шкафов-купе в Минске Coupe.by.

Определите бюджет, который вы готовы потратить на шкаф

Ценовая вилка большая — вы можете приобрести шкаф-купе за 250 или 3000 у.е. Согласитесь, разница существенная, но и качество мебели серьезно отличается. Специалисты советуют заранее определить бюджет, который вы готовы потратить на покупку мебели и отталкиваться от своих возможностей. Посмотрите предложения поставщиков, проанализируйте и сравните варианты.

Производство шкафов-купе — сфера, где 60% итоговой стоимости товара составляют затраты на квалифицированный труд мастеров. Опытный специалист не согласится работать за бесценок, аренда и налоговые отчисления для компаний одинаковые. Если вы нашли предложение, которое на 20-25% дешевле, чем у конкурентов, будьте готовы, что производитель сэкономит на материалах или фурнитуре. Чудес не бывает, не стоит полагаться на удачу…

Уточняйте объем предоставляемой услуги

Сравнивая предложения разных фирм, обращайте внимание не только на комплектующие, но и на услуги, которые входят в комплекс. Стремление некоторых поставщиков озвучить более привлекательную стоимость приводит к тому, что услуга не включает монтаж, доставку, подъем на этаж и сборку шкафа-купе. Если платить за эти действия отдельно, стоимость автоматически увеличится на 20-25%. Вроде все честно, но затраты растут.

Хорошо, когда на сайте поставщика есть конструктор, в него можно внести определенные параметры и узнать приблизительную стоимость конкретного образца шкафа.

Производители и продавцы чаще всего озвучивают цену на шкафы-купе с минимальным наполнением. Когда добавляют зеркальные двери, надежную фурнитуру, эстетичные профили, декорирование пескоструем, дополнения для фасада в виде лакобеля или лакомата, стоимость выглядит гораздо менее привлекательно. Важно заранее сориентироваться в ценах и не тратить время на поставщиков, предложения которых не удовлетворяют конкретным запросам.

Доверяй, но проверяй — выбираем фирму-производителя

Прежде, чем заключить сделку на поставку шкафа-купе, поинтересуйтесь, как давно работает компания, которой вы доверяете производство мебели, довольны ли сотрудничеством с ней клиенты. Узнайте, где находится офис, кто учредитель, какой банк обслуживает фирму, другие подробности.

Позитивное мышление — похвальная позиция, но лучше заранее продумать, что вы будете делать, если услугу окажут некачественно, кому предъявите претензии и как защитите свои права.

Обратите внимание на следующие моменты:

сколько лет фирма на рынке, довольны ли ее услугами клиенты;

наличие портфолио с фотографиями на сайте поставщика;

есть ли у компании офис и где он располагается;

стоимость шкафов (если в у.е., расчетный курс);

сроки изготовления заказа и гарантия на товар;

какие материалы используют при сборке;

налажено ли собственное производство.

Если конкретика заменена общими фразами и обещаниями все сделать качественно, дешево и на высшем уровне, нет адреса офиса и указаны лишь телефоны — это повод насторожиться. Тот, кому есть чем гордиться, демонстрирует примеры работ, сертификаты и отзывы довольных клиентов.

Способы обмана клиентов недобросовестными производителями

Российские материалы выдают за импортные. Импортные древесно-стружечные плиты стоят дороже отечественных и отличаются меньшей эмиссией формальдегида. В заблуждение вводит единый стандарт Е1, он действует и для России, и для стран Европы, но критерии и требования, предъявляемые к качеству разные.

Обратите внимание на толщину боковых стен шкафов-купе: ДСП толщиной 8-10 мм в России не изготавливают, недобросовестные поставщики фрезеруют ДСП российского производства 16 мм под паз 10 мм и вставляют в конструкцию. В итоге получается, что вес двери в 1,5 раза превышает норматив. Итог — шкаф-купе служит 1-2 года, после чего начинаются проблемы: двери плохо ходят и выскакивают из роликовых механизмов. Российские плиты несложно выдать за импортные, особенно, если клиент неопытный. Совпадение палитры достигается за счет импортной пленки, которой покрывают ДСП.

Демонстрируют оригинальную систему, поставляют дешевую копию. Стоимость товара привлекательная, образец в магазине или офисе отличный — вроде, все идеально. Заказываете изготовление шкафа-купе, подписываете договор, ждете, приезжают мастера, монтируют мебель, расплачиваетесь и радуетесь удачной сделке. Проблемы начинаются в процессе эксплуатации. Только здесь приходит осознание, что шкаф не из того материала, который демонстрировали в офисе. Бросаетесь изучать договор, а в нем ни слова, что системы известных фирм оригинальные. Оказывается, что вы не сэкономили на покупке мебели, а заплатили больше ее реальной стоимости. Вместо надежного шкафа-купе приобрели дешевый аналог низкого качества, созданный не на современном производстве, а в кустарных условиях частного гаража из бюджетных материалов.

Выбирайте шкаф осознанно, не гонитесь за дешевизной. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Эксперты шкафов-купе в Минске Coupe.by советуют быть внимательными и не дать себя обмануть.

Приобретайте действительно стоящую мебель за приемлемые деньги. Удачных покупок!