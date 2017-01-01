Преимущества и недостатки домов комфорткласса

Есть мнение, что выделение комфорткласса в отдельный сегмент является маркетинговым ходом. Связывают это с тем, что в начале кризиса застройщики изобрели что-то среднее между бизнесом и экономом, в том числе, чтобы продажа квартир в Минске возрастала и таким образом они пытались продвинуть свой проект.
Однако, с того времени прошло около десяти лет. За этот период комфорткласс зарекомендовал себя на рынке и начал вытеснять с него экономкласс.
В Минске значительная часть застройщиков перешли на строительство комфорткласса. Между ними начала возрастать конкуренция. На сегодняшний день нельзя строить лишь стандартный вариант жилья. Необходимо создавать что-то качественное и интересное, чтобы у людей возникало желание купить квартиру в новостройке. Иначе, может случиться такое, что продажа квартир в Минске перестанет приносить прибыль.
Также, есть вероятность, что популярность комфорткласса имеет связь с развитием такого направления, как освоение территорий и строительство жилых объектов на месте прежних промышленных зон.
Если появляется участок под застройку в демократичном районе Минска, то девелопер вероятнее всего реализует проект именно комфорткласса. Так как строить на минской земле совершенно дешевый эконом, как минимум, нерационально, а строительство жилого комплекса бизнес-класса обойдется дорого и не гарантирует большого покупательского спроса на квартиры. К тому же, такое жилье доступнее по цене, а по качеству почти не уступает квартирам бизнес класса. На сегодняшний день купить квартиру в новостройке не составляет особого труда, необходимо лишь желание.
1. Потому что это и панельное и монолитное жилье
Первоначально считалось, что это панельные дома современных улучшенных серий. Однако, на данный момент большая часть такого сегмента – это монолитные дома, которые возведены по индивидуальным проектам.
2. Потому что это наличие привлекательных фасадов
Для фасадов комфорткласса подбирают дорогостоящие материалы и интересные цветовые решения. Используют вентилируемые фасады. Бывает и такое, что внешний вид зданий проектируется западными архитекторами.
3. Потому что это использование нестандартных решений
Стандартные планировочные решения отошли на другой план и теперь покупатели могут выбирать из большого количества квартир различных площадей и форм.
4. Потому что это дворы без машин
Комфорт класс применяет концепцию «двор без машин». Используются меры повышенной безопасности, ведется круглосуточное видеонаблюдение, дворы обустраиваются с максимальными удобствами.
5. Потому что это интересные решения и «фишки»
Каждый девелопер имеет свою «фишку». Одни используют преимущества и возможности ландшафта, сооружая каналы и обустраивая набережные. Другие приглашают известных архитекторов, чтобы создать с их помощью жилые комплексы в классическом стиле. Третьи обеспечивают дома самыми новыми инженерными системами, от лифтов и до солнечных батарей.
Прогнозируется, что такими жилыми комплексами будут застраиваться в Минске масштабные участки, где возможно полное освоение территории.