Преимущества и недостатки домов комфорткласса

Есть мнение, что выделение комфорткласса в отдельный сегмент является маркетинговым ходом. Связывают это с тем, что в начале кризиса застройщики изобрели что-то среднее между бизнесом и экономом, в том числе, чтобы продажа квартир в Минске возрастала и таким образом они пытались продвинуть свой проект.

Однако, с того времени прошло около десяти лет. За этот период комфорткласс зарекомендовал себя на рынке и начал вытеснять с него экономкласс.

Как же это произошло?

В Минске значительная часть застройщиков перешли на строительство комфорткласса. Между ними начала возрастать конкуренция. На сегодняшний день нельзя строить лишь стандартный вариант жилья. Необходимо создавать что-то качественное и интересное, чтобы у людей возникало желание купить квартиру в новостройке. Иначе, может случиться такое, что продажа квартир в Минске перестанет приносить прибыль.

Также, есть вероятность, что популярность комфорткласса имеет связь с развитием такого направления, как освоение территорий и строительство жилых объектов на месте прежних промышленных зон.

Если появляется участок под застройку в демократичном районе Минска, то девелопер вероятнее всего реализует проект именно комфорткласса. Так как строить на минской земле совершенно дешевый эконом, как минимум, нерационально, а строительство жилого комплекса бизнес-класса обойдется дорого и не гарантирует большого покупательского спроса на квартиры. К тому же, такое жилье доступнее по цене, а по качеству почти не уступает квартирам бизнес класса. На сегодняшний день купить квартиру в новостройке не составляет особого труда, необходимо лишь желание.

Почему же мы отдаем предпочтение комфортклассу?

1. Потому что это и панельное и монолитное жилье

Первоначально считалось, что это панельные дома современных улучшенных серий. Однако, на данный момент большая часть такого сегмента – это монолитные дома, которые возведены по индивидуальным проектам.

2. Потому что это наличие привлекательных фасадов

Для фасадов комфорткласса подбирают дорогостоящие материалы и интересные цветовые решения. Используют вентилируемые фасады. Бывает и такое, что внешний вид зданий проектируется западными архитекторами.

3. Потому что это использование нестандартных решений

Стандартные планировочные решения отошли на другой план и теперь покупатели могут выбирать из большого количества квартир различных площадей и форм.

4. Потому что это дворы без машин

Комфорт класс применяет концепцию «двор без машин». Используются меры повышенной безопасности, ведется круглосуточное видеонаблюдение, дворы обустраиваются с максимальными удобствами.

5. Потому что это интересные решения и «фишки»

Каждый девелопер имеет свою «фишку». Одни используют преимущества и возможности ландшафта, сооружая каналы и обустраивая набережные. Другие приглашают известных архитекторов, чтобы создать с их помощью жилые комплексы в классическом стиле. Третьи обеспечивают дома самыми новыми инженерными системами, от лифтов и до солнечных батарей.

Прогнозируется, что такими жилыми комплексами будут застраиваться в Минске масштабные участки, где возможно полное освоение территории.