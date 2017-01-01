Почему слоятся ногти

Если девушки при знакомстве с мужчинами сразу обращают внимание на его обувь, то у мужчин – обращают внимание на руки. Конечно, руки у девушки должны быть ухожены. И очень неприятно, когда у девушки не просто запущен маникюр, но и есть некоторые проблемы с ногтями. Ногти могут слоиться по нескольким причинам. Во-первых, это питание. Да, да, вы не ослышались. Хочешь иметь красивые и крепкие ногти – питайся правильно. Во-вторых, стресс и переутомление. Тут все понятно. Уже давно доказано, что здоровый и полноценный сон – залог здоровья. Что уже говорить о здоровье и красоте ногтей. В-третьих, заболевания. Возможно, вам надо обратиться к врачу, так как слоящиеся ногти могут быть причиной ряда болезней, в том числе, внутренних органов, грибок и многое другое, о чем можно прочитать http://infoklan.ru/pochemu-sloyatsya-i-lomayutsya-nogti.html. Также стоит обратить внимание и на то, как вы делаете маникюр – возможно, вам повредили ногтевую пластину или еще что-то. Тут тоже стоит обратиться к специалисту. Девушки, красота не требует жертв! Она требует внимания.