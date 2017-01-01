Полезные свойства французских уток Мулард

Утки Муларды появились на белорусском рынке совсем недавно. Поначалу трудно было разобраться в многообразии утиных пород и кроссов. Внешняя отличительная особенность — темное пятно на голове. Мулард — это не порода, а гибрид или по-другому — кросс. У них не может быть потомства, сохраняющих все родительские признаки.

Муларды — это помесь мускусного селезня и пекинской утки. Они не похожи на своих родителей ни внешне, ни по характеру. Селезни у мулардов стерильны, поэтому яйца не оплодотворяются. Стадо постоянно обновляется, так как утята очень быстро прибавляют в весе и уже к 2-2,5 месяцам готовы на убой.

Это мясной кросс. Привес селезней совсем немного отстает от мускусов, но значительно превосходит пекинскую утку. На своей родине, во Франции, его выводят не только при помощи пекинской породы, но и белой алье, руанской и орпингтонов.

Описание породы

Полученные гибриды отличаются спокойным и уравновешенным характером. Они почти не кричат — это большой плюс для фермеров. Вот пекинки, их родители, хоть и обладают массой достоинств, одно из которых — плодовитость, являются очень громкими представителями уток.

Кросс выделяется необычайной опрятностью. Но главное, что отличает Мулардов от пекинской утки - корм преобразуется не в жир, а в мышечную ткань. По содержанию жира в тушке муларды занимают промежуточное место между своими родителями. Тушку мускусов можно назвать постной. Хотя пекинские утки, их родители, очень жирные и не рекомендуются для выращивания на мясо, именно по этой причине.

Муларды — это мясной гибрид. Они быстро наращивают мышечную ткань, жир практически не откладывается. Убойный вес достигается на 60-70 сутки. При соблюдении всех условий содержания он достигает 3,5-4 кг. Разница между самцами и самками у кросса почти незаметна. Этим они превосходят мускусов, у которых разница между селезнем и уткой большая.

Достоинства и недостатки мяса Мулардов

Первоначально гибрид создавался, чтобы нивелировать те недостатки, которые имеются у родителей. Опыт удался, об этом говорит популярность мулардов, которые с 60-х годов прошлого века успешно разводятся не только во Франции. У нас кросс стал популярен благодаря следующим достоинствам:

быстрая прибавка в весе;

чистоплотность, унаследованная от индоуток;

спокойное и тихое поведение;

возможность выращивания самцов на фуа-гра;

быстрый рост;

окупаемость;

неприхотливость в еде;

крепкая иммунная система.

Недостатки у мулардов следующие:

не пригодны для выведения потомства;

нужно постоянно обновлять стадо, чтобы получить потомство.

Эти минусы будут не так заметны, если заниматься продажей цыплят или выращиванием муларда для собственных нужд. Обеспечив утятам сбалансированное питание и уход, можно уже через два месяца иметь качественную тушку.

Уникальные свойства продукта

В отличие от утиных, тушки мулардов можно назвать постными. Обычно утиное мясо бывает жирным, но кросс выводили специально для того, чтобы убрать этот недостаток. Особенно мало жира содержится в филе утиной грудки. Оно имеет большое количество легкоусвояемого белка, который полезен как детям, так и пожилым людям.

Тушка муларда — это ценный продукт, который содержит все основные микроэлементы: особенно много там калия, кальция и натрия. Утиные окорочка богаты витаминами А, С, Е, а также содержит витамины В группы. Микроэлементы: фосфор, железо и медь.

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