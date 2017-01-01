Выбираем черный металлопрокат для строительства частного дома

Металлоконструкции лежат в основе любого промышленного и гражданского строительства – без арматуры невозможен фундамент и монолит, бетонные плиты для строительства также армируются, а большинство современных дизайн-проектов домов «из стали и стекла» невозможны без толстостенной стальной трубы, двутавра, швеллера и стального уголка, как основных элементов металлокаркаса. Но как правильно подобрать металлопрокат для постройки частного дома? Давайте разберемся!

Какой металлопрокат понадобится для строительства

Чтобы построить дом необходим целый ряд изделий из металла, но прежде, чем купить металлопрокат, необходимо определиться, какие именно элементы вам понадобятся. В стандартный «строительный набор» входят:

Арматура. Понадобится в первую очередь для армирования фундамента, а также для заливки монолитных бетонных колонн (если они есть в проекте).

Стальная труба. Именно из нее сваривается канализационная система, система отопления и водоснабжения, а также прокладывается подземный кабель-канал в грунте.

Профильная труба квадратного сечения. Используется в качестве опоры для навесов, козырьков, лестниц, перилл, балконов и других архитектурных элементов.

Швеллер и уголок. Образуют основной каркас дома – швеллер используется для обвязки, несущих стоек, каркаса перекрытий и в качестве стропил для кровли, а уголок применяется для придания конструкции жесткости – из него изготавливаются укосы, перемычки и лаги для крепления утеплителя.

Стальной лист. Применяется в качестве облицовочных панелей для технических помещений (генераторной, теплоузла), для изготовления заборов и кровли (однако лучше с этой задачей все же справляется металлочерепица).

Профнастил. Применяется в качестве облицовочного материала для внешней отделки и для изготовления ограждающих конструкций (забор, ограждение балкона или террасы).

Закупать все элементы лучше на одной металлобазе в Минске – так вы можете быть уверены, что они будут хорошо свариваться, не будет разбежки по сортам и несущая способность всех конструкций будет на одном уровне. Кроме того, металлобаза – официальный поставщик с заводов-изготовителей, поэтому в качестве приобретенного металлопроката можно не сомневаться.

Как подобрать размеры металлопроката для строительства дома

Толщина и сечение материалов подбираются индивидуально для каждого проекта, но существует и несколько универсальных рекомендаций:

Для каркаса одноэтажного дома можно использовать профильную трубу сечением 10х10 см, а в качестве распорок и укосов – трубу 6х6 см. Для домов в два-три этажа лучше использовать мощный швеллер или двутавр в качестве несущих элементов. Профильную трубу 6х6 см можно использовать для создания стропильной системы и лаг перекрытий (но с шагом не более 60 см, чтобы избежать деформации). При строительстве каркасного дома вместо мауэрлата (бруса основы), рамы, фахверка и стойки фахверка можно использовать швеллер 16-22 П или двутавр 20-30 К, а для стеновых и оконных прогонов – стандартную профильную трубу среднего сечения. Для вертикальных несущих элементов лучше использовать профили с параллельными полками, для горизонтальных – с уклонными для компенсации давления. Для армирования фундамента ленточного типа подойдет арматура до 14 мм в качестве продольного и до 10 мм в качестве поперечного армирования, для буронабивного – рифленая диаметром 10 мм, для плитного – рифленая арматура 10-16 мм. Для создания забора достаточно труб квадратного или круглого сечения и профнастила со средней высотой гребня волны – он достаточно прочен, чтобы сопротивляться ветровым нагрузкам.

При строительстве дома с металлокаркасом важно помнить, что стальные элементы могут стать «мостиками холода», поэтому важно качественно утеплить стойки – для этого вполне подойдет пеноизол.

Выбирайте только качественный черный металлопрокат от проверенного поставщика, и будьте уверены – ваш дом прослужит вам много десятилетий!