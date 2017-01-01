Оформление визы в Польшу – основные моменты

В современное время в силу всяческих социальных и политических международных ситуаций и подобных моментов, не всегда легко и быстро попасть в ту или иную страну или в целое государство, а тем более находится там приличный длительный срок. Польша тому не исключение. Являясь большой территориальной республикой, Польша привлекает внимание множества туристов, как с целями отдыха, так и прибыльного заработки.

По статистике, жители Белоруссии – основные любители побывать в данном государстве, в основном летят они туда в поисках рабочих мест.

Как и в любую страну при въезде на определенную территорию необходим целый список обязательных документов, которые требуют предварительной подготовки и сбора.

Самый главный документ – это национальная виза в Польшу, оформление которой затягивается иногда на очень длительный срок, если турист не знает основных правил, а именно:

Для начала собираем пакет документов:

Паспорт гражданина + цветная фотокарточка.

Медицинская страховка

Вид на жительство. Это важный документ для жителей белорусов.

Если же ранее человек не имел какой-либо поддержки в данных ситуациях, то сейчас виза в Польшу для белорусов – это легко и быстро. Существуют специализированные службы, охотно занимающиеся сопровождающим оформлением подобных виз, которые быстро проинформируют каждого своего заказчика, соберут нужные документы и сами направят весь пакет в посольство.

Что для этого нужно?

Обратиться в данный сервис, на сайте которого необходимо загрузить вышеперечисленные документы.

которого необходимо загрузить вышеперечисленные документы. Далее нужно дождаться звонка оператора-консультанта, который в дальнейшем становится вашим личным менеджером по сделке.

Служба самостоятельно направляет документы в посольство, вы оплачиваете услуги.

Забираете готовую визу в посольстве.

Весь вышеперечисленный процесс оформления не затянется более, чем на два месяца, что очень удобно, учитывая, что сам клиент обращается в посольстве всего лишь один раз.

Что касается такого понятия, как рабочая виза в Польшу, то, здесь важно понимать, что данная виза выдается на год, и человек находится в государстве все 365 дней. Граждане Белоруссии не оплачивают консульские сборы и также, как и все не снимают отпечатки пальцев. Человек, получивший рабочую визу, имеет право свободно перемещаться по всем государствам Шенгена как турист и не вовлечет в это никакой пограничный контроль.