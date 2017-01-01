Никто не застрахован от различных заболеваний: как девушки, так и мужчины. И если девушки никогда не «откладывают» лечение на завтра, а при первых же симптомах обращаются к врачу, то мужчины очень часто почему-то стесняются, бояться обратиться к специалисту. А ведь «мужские болезни» тоже могут привести к последствиям, после которых придется долго и упорно лечится. Такой диагноз, как аденома простаты – это не шутки. И каждый уважающий себя мужчина, при первых же симптомах должен идти к врачу. Но многие часто не хотят этого, так как бояться услышать слово «операция». Операция аденомы простаты уже давно не является чем-то сверхстрашным, ведь если вовремя совершить визит к врачу, и на ранней стадии диагностировать аденому, то операции может и не быть. Операция может быть назначена в том случае, если: во-первых, медикаментозное лечение не улучшило состояние пациента; во-вторых, обнаружена гиперплазия предстательной железы; в-третьих, наблюдается задержка мочеиспускания. Поэтому, профилактика, регулярное посещение врача-специалиста, а также здоровый образ жизни – поможет снизить вам риск возникновения аденомы простаты.