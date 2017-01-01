Реконструкция загородного дома

В последнее время здоровый образ жизни и все, что с ним связано, стало очень популярно. Люди стремятся правильно питаться, предпочитая более натуральные продукты, стараются регулярно заниматься спортом, а также мечтают жить за городом! И если с первыми пунктами все в принципе легок, то жизнь за городом не так доступна каждому. Не каждому по карману купить участок, построить новый дом, плюс еще и ландшафт около дома хотелось бы иметь приличный. Все это обойдется не дешево.

Но! Если у вас есть дача, домик в деревне, либо просто есть такой вариант, то можно дать «старому» дому второй шанс! Сейчас стало очень актуально перестраивать старые существующие дома нежели строить новые! Ведь определенные изменения старого дома с капитальным ремонтом, необходимыми «достройками» и дополнением наилучших условий жизни, дают дому новую жизнь, а вам возможность жить не просто за городом, а в прекрасном доме. Все, что от вас требуется (при условии, что у вас есть дом) – это определиться м тем, что вы хотите, какие строительные работы вы бы хотели провести (пристроить, убрать, достроить, надстроить), какую отделку дома и в доме произвести, а также просто знать, что вы хотите увидеть в конце.