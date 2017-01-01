Как зарегистрировать товарный знак в Республике Беларусь?

Современный мир представляет собой мир брендов. При этом, количество продуктов и услуг схожей направленности стремительно возрастает с каждым днем. А оригинальный, привлекающий внимание целевой аудитории бренд становится одним из наиболее эффективных инструментов продвижения коммерческого предложения на рынке.
Товарный знак является обозначением, которое используется в целях отличия продукта или услуги, представленного конкретным лицом или организацией от аналогичных предложений. Товарные знаки могут быть:
Таким образом, товарный знак выполняет и рекламную, и идентификационную функцию одновременно.
Регистрация товарного знака, процедура которой описана подробно на http://www.gnp.by/services/intellectual-property-registration/trademarks.html, может осуществляться только по заявлению юридического лица (организации) или физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем (в соответствии с изменениями в законодательстве). Для регистрации, необходимо выполнить следующие действия:
В случае принятия положительного решения, товарный знак признается официально зарегистрированным, начиная с момента подачи заявки владельцем.
Полный список документов, необходимых для регистрации, включает в себя:
Подготовить и подать необходимые документы помогут специалисты компании GNP.by. Имея большой опыт работы в сфере регистрации товарных знаков на территории Беларуси, специалисты гарантируют индивидуальный подход и исключение ошибок в процессе подачи заявки.