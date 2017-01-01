Как зарегистрировать товарный знак в Республике Беларусь?

Современный мир представляет собой мир брендов. При этом, количество продуктов и услуг схожей направленности стремительно возрастает с каждым днем. А оригинальный, привлекающий внимание целевой аудитории бренд становится одним из наиболее эффективных инструментов продвижения коммерческого предложения на рынке.

Особенности товарных знаков и их виды

Товарный знак является обозначением, которое используется в целях отличия продукта или услуги, представленного конкретным лицом или организацией от аналогичных предложений. Товарные знаки могут быть:

словесными – в виде текста,

изобразительными – в виде графического логотипа,

звуковыми – часто используются радиостанциями,

и так далее.

Таким образом, товарный знак выполняет и рекламную, и идентификационную функцию одновременно.

Схема и последовательность действий при регистрации товарных знаков

Регистрация товарного знака, процедура которой описана подробно на http://www.gnp.by/services/intellectual-property-registration/trademarks.html, может осуществляться только по заявлению юридического лица (организации) или физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем (в соответствии с изменениями в законодательстве). Для регистрации, необходимо выполнить следующие действия:

Оформить и подать заявку установленного образца в компетентный патентный орган. Рациональным решением станет обращение к профильному юристу.

Оплатить государственную пошлину в размере, установленном действующим законодательством. В случае запроса регистрации для 4-х и более классов МКТУ предусмотрено дополнительное увеличение госпошлины.

Ожидание результатов экспертизы товарного знака. Экспертизу проводит патентный орган. Процедура предварительной экспертизы занимает 3 месяца, затем проводится экспертиза заявленного обозначения.

В случае принятия положительного решения, товарный знак признается официально зарегистрированным, начиная с момента подачи заявки владельцем.

Полный список документов, необходимых для регистрации, включает в себя:

заполненную заявку,

документ об уплате пошлины,

специальное положение в случае регистрации коллективного знака.

Подготовить и подать необходимые документы помогут специалисты компании GNP.by. Имея большой опыт работы в сфере регистрации товарных знаков на территории Беларуси, специалисты гарантируют индивидуальный подход и исключение ошибок в процессе подачи заявки.