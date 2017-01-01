В сегодняшнее время – время развития высоких технологий, многие забывают о важной части нашей жизни. Это культура. Мир культуры существует вне времени. И каждый из нас, как бы он того не хотел, участвует в нем. Пусть напрямую, либо косвенно. Ведь культура – это понятие образное и включает в себя много аспектов. Интернет это тоже своеобразная культура. Просто воспринимается людьми иначе. А ведь с помощью всемирной сети можно узнать последние новости культуры, кино, новинки музыки, о проведении фестивалей, посмотреть новые фотографии, прочитать про новинки в литературе, узнать, какие выставки проходят в музеях, а также изучить афишу, попасть на концерт или спектакль. Как это возможно? Да все предельно легко! Портал Эксперимент – http://md-eksperiment.org - это портал про новости культуры, музыки и всего, что с этим связано. Уже только здесь вы можете прочитать, узнать различные интересные факты о кино, музыке, что-то новое из мира культуры и развития, а также про фильмы, актеров, знаменитых персон из мира культуры и еще много другого.