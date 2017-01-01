В сегодняшнее время – время развития высоких технологий, многие забывают о важной части нашей жизни. Это культура. Мир культуры существует вне времени. И каждый из нас, как бы он того не хотел, участвует в нем. Пусть напрямую, либо косвенно. Ведь культура – это понятие образное и включает в себя много аспектов. Интернет это тоже своеобразная культура. Просто воспринимается людьми иначе. А ведь с помощью всемирной сети можно узнать последние новости культуры, кино, новинки музыки, о проведении фестивалей, посмотреть новые фотографии, прочитать про новинки в литературе, узнать, какие выставки проходят в музеях, а также изучить афишу, попасть на концерт или спектакль. Как это возможно? Да все предельно легко! Портал Эксперимент – http://md-eksperiment.org - это портал про новости культуры, музыки и всего, что с этим связано. Уже только здесь вы можете прочитать, узнать различные интересные факты о кино, музыке, что-то новое из мира культуры и развития, а также про фильмы, актеров, знаменитых персон из мира культуры и еще много другого.

Культура это неотъемлемая часть нашей жизни. Именно поэтому так важно, чтобы каждый из нас старался поддерживать культуру. Для этого не надо иметь сверхспособности. Достаточно просто слушать музыку, либо ходить регулярно в кино, а может, просто прочитать книгу! Ведь это так прекрасно, когда каждый из нас хоть частичку себя вкладывают в развитие культуры.