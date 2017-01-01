Особенности выбора подарка для мужчин и женщин

Чтобы удачно выбрать презент необходимо учитывать вкусовые предпочтения и интересы человека, которому он будет предназначаться. Его рекомендуется подбирать и приобретать заранее, во избежание спешки и неприятных сюрпризов в последний момент.

Презент является отображением отношения к одариваемому лицу. За каждым подаренным предметом можно разглядеть скрытый смысл. Особенно важно подходить к вопросу дарения в случаях, когда отношения между дарителем и виновником торжества являются не совсем однозначными. Чтобы подарок был желанным и неожиданным, необходимо знать обозначение наиболее распространенных презентов.

Подарки для мужской половины

При выборе подарка большинство людей пренебрегает их скрытым значением. Так, популярные в фэн-шуй направлении предметы обладают определенным магическим потенциалом. У нас они известны как симпатичные экзотические сувениры. Известный факт того, что не принято дарить комнатные или любые другие цветы, посаженные в грунт, и колюще-режущие предметы, знают все. Тем не менее этот момент тоже мало кто учитывает.

Выбирая подарок мужчине на день рождения, следует опираться на его вкусы и пристрастия. Универсальными можно назвать книги, элегантные запонки, портсигары или органайзер. В случае близких отношений, можно рассматривать подарки в виде галстука, различных спиртных напитков, канцелярских принадлежностей. Галстук – предмет, значение которого толкуется, как недвусмысленный намёк. Соответственно, такой подарок лучше дарить мужу или родственнику. Предметы нижнего белья, гели для душа и принадлежности для бритья дарятся родному или близкому человеку.

Мужской пол известен практичностью и прагматизмом, поэтому подарок мужчине на день рождения должен быть функциональным и практичным. Желательно избегать презентов в виде симпатичных, но бесполезных сувениров.

Подарки для милых дам

Подарок женщине на день рождения статусного характера может трактоваться, как восхищение или уважение, а продукция интимного характера свидетельствует о чувственном и трепетном отношении мужчины. Женщины больше интересуются значениями подаренных президентов, нежели противоположный пол. Так, подаренное кольцо считается символом единения и, соответственно, на языке презентов он может тонко намекать на определенные чувства или желания.

Подарок женщине на день рождения в виде сковородки или кухонной техники может намекнуть на кулинарные таланты виновницы торжества.

Самый простой метод, позволяющий выбрать то, что нужно, - узнать как можно больше о получателе. Тогда любая мелочь может стать во сто крат важнее драгоценности, а все переживания остановят рамки здорового прагматизма.

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