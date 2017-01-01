Свадебные букеты: что будет в тренде

Свадебный букет – обязательный атрибут образа невесты. Без него не обходится ни одна, даже самая скромная невеста, ни одна свадьба в самом узком семейном кругу. Это финальный штрих и буквально воплощение всей концепции торжества. Поэтому очень важно, чтобы эта композиция соответствовала актуальным трендам, которые в следующем сезоне дадут простор для фантазии.

Формы и размеры

В моду входит свободный стиль. Слегка растрепанный, садовый, яркий, не классический. Это главный тренд грядущего сезона. Букет на свадьбу больше не должен иметь какую-то определенную форму, объемные композиции снова входят в моду. Это может быть неровный каскад с нарочитой небрежностью или что-то, по форме напоминающее шар, но без четких контуров. Цветы могут быть разного размера, разной длины, приветствуются дополнения в виде разнообразной зелени, которая будет дерзко выделяться. От идеально ровных, словно искусственных шаров, предлагают отказаться.

Маленькие и скромные букеты приемлемы, но они уже не в моде. Невеста должна быть в центре внимания, и именно цветы станут лучшим ее украшением. Современные флористические техники позволяют сделать даже самую объемную композицию почти невесомой, поэтому не стоит опасаться усталости.

Цвета и наполнение

Список трендов в грядущем сезоне покинут букеты, сделанные из декоративных материалов, а не из живых цветов. Тенденции теперь склоняются в сторону более простого и понятного, но оттого не менее эффектного дизайна. Хитом станет разнообразная зелень, причем ее должно быть много. Букет невесты в ярком и сочном обрамлении заиграет совершенно по-новому в руках умелого флориста. Причем рекомендуется использовать несколько оттенков и не бояться экзотических сочетаний. Кроме того, выигрышно будут смотреться привычные цветы, но в необычном зеленоватом оттенке. Теплая зелень – это фаворит института цвета Пантон, и в свадебной моде он будет использоваться по максимуму.

Стилисты также предлагают отказаться от классического пастельного тона и тотального белого цвета. В моде яркость, контрасты и стильные сочетания. Причем совершенно не обязательно для этого использовать какие-то супердорогие экзотические цветы. Если же хочется нежного и романтичного стиля, лучше отдать предпочтение розовому и коралловому. Они выигрышно смотрятся в любое время года и отлично сочетаются с другими классическими для свадьбы оттенками оформления.

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