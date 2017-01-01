Водогрейные жаротрубные котлы для больших предприятий

Жаротрубные промышленные твердотопливные котлы состоят из барабана в форме цилиндра и одной либо двух жаровых труб. Первые модели имеют поверхность нагрева в пределах 30-50 кв.м., вторые — 80-100 кв.м. С большей частью ассортимента Украинских производителей можно ознакомиться в BoilerCenter.

В водогрейных жаротрубных котлах нагревается весь корпус. Газы проходят через 3 газохода, при этом второй от третьего отделяется вертикальной стенкой толщиной в 2 кирпича. В замке, который перекрывает котел свода, делается утолщение. И подача питательной воды, и отвод горячей производится сверху.

Стоит отметить, что в таких котлах температура воды внутри отличается в разных местах, а подача питания сверху предупреждает возникновение участков, которые омываются водой самой низкой температуры. Данный прием работает только при температуре обратной воды не менее 30 градусов. Поэтому водогрейные котлы лучше не использовать для нагрева воды горячего водоснабжения, тогда они ржавеют и быстро портятся. Хотя раньше рекомендовалось применение таких котлов большого объема в банях и прачечных.

Если необходимо осмотреть котел изнутри, избавить его от накипи и т.д., можно проделать один-два лаза, в зависимости от того, с каким котлом приходится иметь дело, одно- или двухжаротрубным. Размеры лазов должны быть не меньше, чем 3×4 см.

Отличительная черта промышленных жаротрубных котлов на твердом топливе — внутренняя топка. Сжигание нефтяных остатков, антрацита на колосниковой решетке обеспечивают максимальную прямую отдачу, благодаря этому поверхности нагрева используются наиболее целесообразно.

Для сжигания в жаровой трубе плохо подходит кусковое или засоренное топливо с повышенной влажностью и зольностью. При работе с такими сортами приходится применять выносные топки, что является не лучшим вариантом для котлов данного типа. Максимальная эффективность жаротрубных котлов достигается при сжигании исключительно высококалорийного топлива.

Стабильную работу агрегатов обеспечивает большой объем воды, но эта особенность делает их взрывоопасными. Чтобы предотвратить происшествия, необходим регулярный осмотр котлов и своевременное выявление дефектов.

Корпусы водогрейных твердотопливных жаротрубных котлов отличаются внушительными габаритами, в одножаротрубных диаметр барабана достигает 1,6-2 м, в двухжаротрубных до 2,4 м. Из-за того, что давление требует увеличения стенки, котлы много весят. Если сравнить с весом 1 кв. м. поверхности нагрева водотрубных котлов, то у жаротрубных моделей он вдвое больше. Это, по сути, их единственный существенный недостаток.