Пластиковые трубы для водопровода и канализации – выбираем оптимальный вариант

Применение канализационных труб из пластика – настоящая находка для жителей Беларуси, особенно для любителей дачных сезонов и обладателей загородных домов. А их различная степень жесткости и объема удовлетворят запрос любого клиента.

Востребованность на рынке принесла удешевление канализационных работ, ее легкость, в силу удобства работы с новым материалом, несложность фиксации и продолжительное применение.

Итак, главные преимущества труб для водопровода из полипропилена:

Экономичность в сравнении с моделями из стали и чугуна. Легкость. Даже пример с приличным диаметром не будет сложен для переноса рабочему в одиночку. Комфортный монтаж. Несложность при разрезании с использованием особых приспособлений. Раструбы на трубах служат для унификации любых участков без каких-либо трудностей. Не предполагают зарастания и засоров, благодаря гладкости внутри канализационных изделий. Резистентность к коррозии, особому влиянию окружающей среды. Долгая служба труб из пластика. Гарантия, как правило, не менее 50 лет.

Существуют, конечно, и недостатки описываемых конструкций. Так, к примеру, полиэтилен имеет тенденцию к размягчению при 80 градусах. Поэтому на кухне их использовать не рекомендуется. Тем не менее, при выборе изделий из полипропилена, применение на кухне вполне реально.

В любом случае, масло после кипения не создано для слива. А вот кипяток таким трубам провести под силу. Общеизвестно, что кухонный слив канализации имеет тенденцию к налипанию жира на стенках. Значит, вылить кипящую воду каждую неделю для профилактики – дело полезное.

Об осуществлении монтажа

Изделия из пластика необходимо закреплять с помощью хомутов. Особое внимание уделяется изгибам. Часто бывает так, что из-за удобного монтажа и легкого веса не вспоминают о важности крепления. А тем временем ситуация может получиться не из приятных. При расшатывании штыков, есть риск прорыва канализационных потоков.

Важно четко представлять, насколько те или иные трубы прочны. По сути, внутренняя канализация связана с трубами из пластика в серой палитре. При действиях с канализационными трубами снаружи, работой с отводами, также устройством ливневого типа принято применять оттенки кирпича или шоколада.

Для территории, где не предполагается транспортной циркуляции, прочность изделий может быть не более SN2. При этом, чем выше параметры изделий, тем больше прогрессирует и прочность описываемых наименований. Таким образом, для местности, где имеет место сильный грузовой транспортный поток, следует приобретать изделия, маркированные как труба пвх sn8.

О вариантах диаметра в зависимости от цели применения

Описанная выше маркировка демонстрирует нам и размер диаметра трубы внутри. 11см в диаметре – такой размер предполагает центральный слив.

При организации слива на кухне, в душевой кабине или раковине, соответствующая труба должна быть около 5 см. Говоря о стоках канализации наружного типа, следует обратить внимание на размер 16-22 см, а те, кто собирается проводить работы в ванной обязан озаботиться покупкой труб, диаметром два-три десятка сантиметров.

Считается, что для организации бани необходимо приобретение труб максимального размера в диаметре.

Пластиковые и ПВХ трубы: есть разница!

Рассмотрим теперь отличия изделий из пластика и поливинилхлорида. Последние являются пионерами в покорении «Маркета труб» для канализационных целей.

Данные изделия, безусловно, обладают своей положительной спецификой. Они содержат хлор, что обеспечивает важное свойство самозатухания при возможных возгораниях. Этот факт, вне сомнения, крайне важен для пожарной безопасности.

Тем не менее, отмечается и другое: если происходит горение изделий из поливинилхлорида, то изнутри излучается вредный газ фосген и иного рода композиты, несущие вред здоровью.

Описанные соединения могут нанести серьезный ущерб физическому состоянию, причем даже в небольшом количестве. В связи с этим даже частные хозяйства начали активно отказываться от такого рода изделий, а вместо них стали приобретать трубы из полипропилена.

Нельзя сказать, что в полипропиленовых изделиях отсутствуют примеси для создания самозатухания, тем не менее, веществ, представляющих опасность для жизни, они не выделяют.

Дачные хозяйства отличаются своей спецификой. Здесь редко встречается применение электрических плит, а вот дело с огнем здесь имеют гораздо чаще, чем в условиях города. С помощью огня люди занимаются устранением бумажных отходов и ликвидацией сухой травы, листвы и веток. Значит, пожарная безопасность в частном доме – вещь, которая требует более пристального внимания. Следовательно, замена описываемых изделий ПВХ на пластик, который безопаснее, – ход вполне обоснованный. А ценовые отличия не будут разительными.