Как выбрать брокера, и стоит ли обращаться к форекс-дилеру?

Рынок Форекс открыт для инвестиций всем желающим. Хотите стать трейдером? Нет ничего проще, выбирайте подходящего брокера, регистрируйтесь на его площадке, пополняйте депозит и приступайте к торговле в онлайн-режиме.

С чего начинающему трейдеру начать выбор брокера?

Первым делом нужно составить список требований к посреднику, с которым вы хотите работать. Факторов много, поэтому спешить не нужно. Решите для себя, какими валютными парами вы будете торговать, какой спред для вас оптимален, нужен ли вам демо-счет для тренировки или обкатки торговой стратегии, какие способы вывода средств вам подойдут. Уточните размер кредитного плеча, предоставляемого брокером.

Новичку полезно получить максимум информации, это поможет сделать верный выбор. Для этого смотрите аналитику форекс, рейтинги брокеров, блоги на brokers.ru. На сайте представлена подробная информация о крупных брокерских площадках с указанием основных характеристик:

год основания и расположение штаб-квартиры компании;

минимальный депозит и принимаемая валюта;

виды счетов, наличие мобильной платформы для торговли и пр.

Заранее определитесь с тем, сколько вы готовы инвестировать в торговлю валютой на рынке? Все брокеры устанавливают минимальные пороги, кто-то работает с трейдерами, вносящими на счет от 1 доллара, другие компании готовы видеть среди своих клиентов только тех, кто торгует по-крупному, поэтому нужно учитывать данный параметр. Уточните, какие виды счетов поддерживает брокерская площадка: STP, стандартные, безлимитные (демо-версия), Swap free и пр.

Какие услуги предлагают клиентам форекс-дилеры?

Каждому трейдеру, который хочет торговать на Форексе, нужен посредник. Такими посредниками выступают брокеры и дилеры. Форекс дилеры зарабатывают официально, не так давно Центробанк РФ утвердил для них основные принципы работы, которым должны следовать все легальные компании.

В отличие от брокеров, дилинговые центры предоставляют клиентам более высокое кредитное плечо и дают возможность торговать на центовых счетах, то есть предлагают более выгодные условия обычным частным клиентам. Профессиональные игроки, оперирующие крупными суммами, чаще работают с брокерами.

Делая выбор, обращайте особое внимание на условия торговли. Уточните размеры спредов и комиссий (каждая компания устанавливает свои ставки). По возможности протестируйте торговую платформу компании, убедитесь, что она вам подходит. Платформа является основным инструментом трейдера, именно через нее он получает доступ к рынку, поэтому она должна быть удобной и понятной.