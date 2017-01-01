Почему многие предпочитают проводить отпуск в автобусном туре?

Очень важным для многих аспектом такой поездки является невысокая стоимость при том, что не надо самому прилагать усилия для разработки маршрута, резервирования гостиницы, найма гидов. Причем за одну поездку есть возможность увидеть множество городов и стран, да еще побывать на море.

Особенности автобусных туров

Успех автобусного путешествия напрямую связан с некоторыми внешними факторами – прохождением границы и заторами на дорогах (можно не вложиться в график), погодными условиями (можно не попасть на некоторые экскурсии) и другими непредсказуемыми обстоятельствами.

Начинающим путешественникам поначалу лучше выбирать маршруты, не предусматривающие ночные переезды и посещение более трех стран, - можно утомиться и не получить ожидаемого эффекта.

А вот «бывалые» выбирают уже направления более детальные и менее обкатанные.

Отправляясь в автобусные туры по Европе, следует иметь в виду, что это подразумевает определенную дисциплину – ранние подъемы, поздние отходы ко сну, общение с другими пассажирами (иногда не совсем приятное) и огромный объем новой информации. Выходом из ситуации может стать только положительная настроенность на поездку и желание получить новые знания и эмоции.

Категории пассажиров, отправляющихся в путь, весьма разнообразны – это могут быть молодежь, дети, пожилые люди, принадлежащие к разным социальным прослойкам общества. Общее у всех будет только стремление новых познаний.

Наилучшее время для поездок

Больше всего автобусных путешествий совершается с середины весны до середины осени, в период майских выходных, новогодних и каникул школьников и студентов.

Что положить в свой чемодан?

В первую очередь, документы, деньги, страховку, которые всегда иметь при себе и хранить в надежном месте.

В дорогу необходимо надевать только удобные одежду и обувь, а также нелишним будет положить с собой дождевик и зонт.

Не забудьте необходимые медикаменты, особенно если страдаете какими-либо хроническими заболеваниями.

Для удобства можно взять в дорогу специальную подушку и плед (особенно это пригодится при наличии ночных переездов).

Позаботьтесь об открытии роуминга или приобретении туристической СИМки, чтобы для родных быть всегда на связи.

В летний период обязателен крем с фактором защиты от солнца, головной убор и очки от солнца.

Чтобы путь не показался очень уж длинным, возьмите с собой книгу или журнал или позаботьтесь о том, чтобы закачать в свой гаджет любимую музыку или фильм.

Отправляться в поездку нельзя без геля-антисептика для рук и влажных салфеток.