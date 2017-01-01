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Стоит ли доверять криптовалютам?

 Что вы знаете о криптовалюте? Сейчас на мировом рынке экономики «ходят» такие термины, как: криптовалюта, блокчейн, цифровая экономика и многое другое, что раньше любой из нас мог и не слышать. Если вы следите за курсом валют, то вы должны быть и в курсе всего, что происходит на рынке валют, а также что появляется новое. Где следить за курсом доллара, расскажет gorod.lv. тут вы можете прочитать и узнать, насколько курс доллара изменяется по отношению к криптовалютам. На что эта самая криптовалюта влияет. И что нас ждет дальше. Говорят, что криптовалюта – это валюта будущего! Можно ли так говорить однозначно? Кто знает! За всеми ответами на ваши вопросы, а также многое другое из мира валюты вам на сайт город лв. 

 


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