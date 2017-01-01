"Маркли и Партнеры": ручки с логотипом по лучшей цене

В формировании имиджа любой фирмы сувенирная продукция играет важную роль. И одним из самых удачных ее воплощений были и остаются ручки. Пусть эти атрибуты не являются оригинальными, зато актуальны и востребованы в любом секторе бизнеса. В Беларуссии одним из крупнейших поставщиков ручек под нанесения логотипа является компания "Маркли и Партнеры".
На белорусском рынке предприятие ведет деятельности с 2004 года, за этот период сумело максимально расширить ассортимент актуальной продукции. В каталоге организации могут быть приобретены ручки:
Ассортимент продукции "Маркли и Партнеры" рассчитан на широкую целевую аудиторию. Поэтому в каталоге компании каждый потенциальный клиент найдет ручки, соответствующие его финансовым возможностям и целям. Заказать ручки оптом под нанесение логотипа можно на сайте компании www.ruchka.by, цены представлены актуальные.
Над своим имиджем организация, которая стремится добиться успеха, должна работать ежедневно. И в достижении подобной цели нельзя ограничиваться исключительно рекламными акциями. В создании положительного имиджа важен комплексный подход, в который будут вовлечены все: начиная от сотрудников компании до партнеров.
Компания "Маркли и Партнеры" предоставляет всем своим клиентам возможность сформировать положительный имидж с минимальными затратами. Ручки с логотипом – эффективный и недорогой маркетинговый инструмент, характеризующийся продолжительным периодом воздействия на целевую аудиторию.
Заказать ручки оптом можно на ресурсе компании, время изготовления – 15 дней. Вся поставляемая продукция сертифицирована, отличается качеством и износоустойчивостью. На ручки может быть нанесена следующая информация – название бренда, слоган или логотип предприятия. В ассортименте компании изделия представлены в широкой цветовой гамме, поэтому подобрать оптимальный вариант сможет каждый заказчик.
Если клиенту не понравится качество выполненной работы, компания обязуется вернуть денежные средства и применить к исполнителю заказа строгие штрафные санкции. Подобных случаев в практике организации до сих пор не было. Этому способствует тщательный контроль качества выполнения заказа на всех его этапах.