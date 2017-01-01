"Маркли и Партнеры": ручки с логотипом по лучшей цене

В формировании имиджа любой фирмы сувенирная продукция играет важную роль. И одним из самых удачных ее воплощений были и остаются ручки. Пусть эти атрибуты не являются оригинальными, зато актуальны и востребованы в любом секторе бизнеса. В Беларуссии одним из крупнейших поставщиков ручек под нанесения логотипа является компания "Маркли и Партнеры".

Какие ручки можно заказать

На белорусском рынке предприятие ведет деятельности с 2004 года, за этот период сумело максимально расширить ассортимент актуальной продукции. В каталоге организации могут быть приобретены ручки:

из металла, пластика;

на заказ с нанесением логотипа;

оптовые партии с логотипом или без него.

Ассортимент продукции "Маркли и Партнеры" рассчитан на широкую целевую аудиторию. Поэтому в каталоге компании каждый потенциальный клиент найдет ручки, соответствующие его финансовым возможностям и целям. Заказать ручки оптом под нанесение логотипа можно на сайте компании www.ruchka.by, цены представлены актуальные.

Чем важны ручки для формирования имиджа компании

Над своим имиджем организация, которая стремится добиться успеха, должна работать ежедневно. И в достижении подобной цели нельзя ограничиваться исключительно рекламными акциями. В создании положительного имиджа важен комплексный подход, в который будут вовлечены все: начиная от сотрудников компании до партнеров.

Компания "Маркли и Партнеры" предоставляет всем своим клиентам возможность сформировать положительный имидж с минимальными затратами. Ручки с логотипом – эффективный и недорогой маркетинговый инструмент, характеризующийся продолжительным периодом воздействия на целевую аудиторию.

Заказать ручки оптом можно на ресурсе компании, время изготовления – 15 дней. Вся поставляемая продукция сертифицирована, отличается качеством и износоустойчивостью. На ручки может быть нанесена следующая информация – название бренда, слоган или логотип предприятия. В ассортименте компании изделия представлены в широкой цветовой гамме, поэтому подобрать оптимальный вариант сможет каждый заказчик.

Если клиенту не понравится качество выполненной работы, компания обязуется вернуть денежные средства и применить к исполнителю заказа строгие штрафные санкции. Подобных случаев в практике организации до сих пор не было. Этому способствует тщательный контроль качества выполнения заказа на всех его этапах.