Выбираем идеальный диван для малогабаритной квартиры

Многие жильцы малогабаритных «однушек» или квартир-студий не могут себе позволить широкую двуспальную кровать. Как правило, единое жилое пространство вмещает только самую необходимую мебель. Люди привыкли коротать время, отдыхать и смотреть телевизор на обычном диване. Иногда он играет роль неудобной кровати, вмещая одного человека. Но гораздо удобнее использовать для этих целей спальный диван от Dommino (подробнее на сайте http://dommino.ua/). Механизм трансформации позволяет увеличивать его размеры, поэтому хватит места для большего количества отдыхающих. На что обратить внимание при выборе дивана?

В традиционных моделях поддерживающим элементом является пружина. Даже ортопеды согласны, что для придания телу правильного положения лучшего варианта просто нет. Только есть одна оговорка: пружины должны быть качественными. Иначе со временем они согнутся и сомнутся, после чего под телом появится вмятина. Продвинутые производители объединяют все металлические элементы в пружинные блоки, которые сверху покрываются несколькими слоями ватина, поролона, фетра или войлока. Такая конструкция будет имитировать качественный ортопедический матрас. Если хотите сэкономить, то можно выбрать беспружинную модель, где наполнителем является пенополиуретан. Он безопасен для здоровья и прекрасно держит тело любого человека. Чтобы получить максимальный комфорт во время сна, ищите модель с многослойной конструкцией, у которой в основании лежит толстый и упругий слой поролона, а сверху — тонкий и мягкий.

Ежедневно разбираемый спальный диван должен иметь надежный раскладной механизм. Обратите внимание на модели-трансформеры с газовой пружиной. С ее помощью одним легким движением диван превращается в кровать. Если мебель покупается исключительно для сна, то немаловажное значение имеет тип обивки. Она будет постоянно контактировать с кожей, поэтому выбирают материал с минимальным содержанием синтетики, чтобы не допустить аллергии. В идеале ткань должна содержать не меньше 50% натуральных волокон, тогда обивка будет пропускать воздух. Кстати, к любой мебели всегда прилагается паспорт, где прописан состав обивки, а также есть рекомендации по ее чистке. Обязательно спросите у продавца о наличии подобных документов. Спальный диван часто размещают на кухне, при этом возникает опасность, что кто-то на него прольет чай или сок. Выбирайте в магазине мебель с тефлоновой пропиткой. Она образует защитный слой и отталкивает любую влагу.