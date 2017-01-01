Какие случаи могут послужить поводом для заказа автобуса

В жизни периодически возникают ситуации, когда необходимо перевезти определенное количество людей, например, из пункта А в пункт Б. Такими ситуациями могут быть:

Свадебное или юбилейное торжество. Наняв автобус сразу с водителем, Вы сможете расслабиться и не думать о том, чтобы все прибыли в нужное время и в нужное место, причем в добром здравии. И неважно, в какое количество точек города или пригорода надо попасть, – все маршруты продумают водители и менеджеры транспортной компании

Выпускной вечер в школе, колледже, университете. Выпускники смогут прекрасно провести время по своему сценарию, а родителям не надо будет беспокоиться о безопасности своих детей – ее возьмут на себя профессионалы

Корпоративные мероприятия с выездом на природу, бизнес-сессию или культурно-спортивное мероприятие. В этом случае сотрудники смогут не волноваться о том, как добраться к положенному месту и вернуться обратно, что добавит мероприятию положительных эмоций

Презентация новой книги, открытие какого-либо заведения и другие торжества, при проведении которых трудно обойтись без найма автотранспорта

Программа любого мероприятия может быть сколь угодно насыщенной – транспортная компания «Мега-Моторс» претворит в жизнь любую Вашу задумку.

Как выбрать наиболее подходящий вариант

Какой именно автобус взять в аренду, будет зависеть от того, сколько пассажиров необходимо перевезти. Это может быть микроавтобус, рассчитанный на 20 человек, а может – целый автобус, одномоментно перевозящий 40-50 пассажиров. Кстати, экономически более выгодно будет нанять один автобус на 50 человек, чем два по 25.

Желательно, чтобы выбранная фирма-перевозчик имела в своем автопарке несколько автобусов – это позволит выбрать то, что больше всего Вам подходит. А в случае возникновения непредвиденных обстоятельств - произвести замену транспортного средства без проволочек и потерь времени.

Автобусы, отправляющиеся в рейс, должны иметь соответствующее техническое состояние, вовремя проходить осмотр специалистов. Менеджеры компании обязаны предоставить документы, подтверждающие это, равно, как и разрешение на предоставление услуг по перевозке пассажиров.

Важным показателем работы транспортной компании является наличие в штате водителей-профессионалов, знающих свое дело, коммуникабельных и вежливых.

Цены на перевозки должны быть средними по региону – не завышенными и не заниженными, причем в хороших фирмах при долговременном сотрудничестве могут предоставлять определенные скидки на свои услуги.