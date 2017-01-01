Деревянные окна: подарок к празднику

Предстоящие праздники – возможность сделать подарок себе и близким. А лучший подарок в доме, где давно не было ремонта – это новые окна. Разумеется, деревянные.

Почему именно дерево? Во-первых, потому что такие окна отличаются исключительными эксплуатационными характеристиками. Да, конечно, это и просто красиво, но главное – это всё-таки очень функционально.

Выбрать подарок

Даже для самых близких порой на праздники мы выбираем какие-то малоприменимые в реальной жизни статуэтки, надцатые кружки или что-то ещё, столь же ненужное. Или, напротив, сугубо нужные вещи – пресловутые носки или парфюм. Угадать с таким подарком крайне сложно, и чаще всего подарок становится разочарованием. Но разве сделать свой дом уютнее и приятнее для пребывания – не лучший подарок? И в этом как раз более чем уместны именно деревянные окна.

Слишком дорого? На самом деле, это обновление вашего дома доступно каждому, даже семье с невысоким уровнем доходов.

Грамотно сэкономить

Без сомнения, такой подарок требует весьма серьёзного подхода к экономии. С одной стороны, нужно избежать ненужных расходов, с другой – не продешевить. Эксперты компании «Фэнстэр» поделились с нами оптимальными способами экономии на приобретении новых окон из древесины.

Итак, можно выделить несколько способов сэкономить:

- выбрать более доступную по цене сосну;

- не пренебрегать специальными предложениями и акциями;

- оценить кредитные предложения, а также возможность рассрочки;

- ограничить технологические требования. Например, классический двухкамерный стеклопакет в определённых случаях вполне можно заменить на однокамерный, а вместо всех открывающихся створок выбрать половину «глухих», что значительно дешевле.

На чём экономить нельзя

- на производителе (проверенный производитель – залог успеха, что называется, с первой попытки);

- на материале (качественная и обработанная в соответствии с техническими регламентами древесина прослужит несколько десятилетий);

- на фурнитуре (деревянные окна обладают более внушительным весом, чем пластиковые конструкции, поэтому фурнитура должна быть надёжной);

- на установке.

Что касается последнего пункта, то профессионалы говорят о том, что деревянные окна как функциональный объект в доме состоят из собственно конструкции и правильной установки. Только так можно соблюсти все технологические требования и вписать конструкцию даже в самый сложный проём.

Выбирайте окна в подарок правильно. И эксперты компании «Фэнстэр», уже не одно десятилетие помогающие своим клиентам в этом непростом деле, желают вам удачных подарков!

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