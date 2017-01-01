Эффективность и нацеленность на результат: профессиональное лечение алкоголизма в Украине

Непрофессиональные наркологи называют алкоголизм вредной привычкой и считают снятие похмельного синдрома, детоксикацию, прием медикаментов основными направлениями лечения. Но хроническое заболевание требует не только очищения организма от продуктов распада опасного сырья, но и последующей ресоциализации. Грамотное лечение алкоголизма в Днепропетровске в наркологическом центре Crystal предусматривает терапевтическое вмешательство и психологическую работу с пациентами.

Поэтапное решение проблем: с чего начать?

Мужской и женский алкоголизм нужно начинать лечить с полной медикаментозной детоксикации. Первый шаг избавления от зависимости предусматривает прием тиоловых препаратов, солевых и гипертонических растворов, диуретиков. Главная задача — очищение организма от разрушающих его токсинов. Нельзя откладывать детоксикацию, поскольку потом придется промывать желудок с использованием специального зонда. Это крайние меры при наступлении комы.

Препараты подбираются каждому пациенту индивидуально. После выведения токсичных веществ следует направить силы на восстановление работы печени, желудка и кишечника, выделительной системы, нормализацию давления, преодоление вегетативных расстройств. В некоторых клиниках на первом этапе лечение завершается, поэтому не дает продолжительных результатов. Квалифицированные наркологи проводят детоксикацию при таких показаниях, как:

алкогольный абстинентный синдром;

соматические нарушения, холецистит и панкреатит, вызванные чрезмерным употреблением спиртных напитков;

хронический запой.

В специализированном наркологическом центре Crystal после успешного очищения проводятся психологическая реабилитация и ресоциализация в закрытых стационарных условиях. Медикаменты на этих стадиях уже не требуются. Эффективная 12-шаговая программа, о которой можно узнать у нас, предусматривает привлечение опытных психологов, тренеров по химической зависимости, аддиктологов и наркологов высшей категории.

В других клиниках врачи обычно добиваются ремиссии. Но она не означает полное выздоровление. Вся информация тут, поэтому каждый может ознакомиться с методиками специалистов центра Crystal, филиалы которого расположены по всей Украине (Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Чернигов, Львов, Днепропетровск и другие города).