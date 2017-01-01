Как выбрать окна для дома с детьми

Правильно подобрать оконные конструкции для дома, где живут маленькие дети, - значит, обеспечить своей семье безопасность. И речь как о сохранении и преумножении здоровья, так и о физической безопасности. Эксперты компании «Торговый дом «Евроокна» подскажут, на какие параметры следует обратить особое внимание.

Что предусмотреть обязательно

В первую очередь – так называемые детские замки для окон. Это самый первый и самый важный фактор обеспечения безопасности для ваших малышей. Многие родители убеждены в том, что они сами сумеют проконтролировать все детские игры, дабы сохранить их в пределах разумного. Однако абсолютное большинство трагедий происходит не потому, что дети рискуют – они-то просто играют. Но взрослые физически не в состоянии находиться с ребёнком каждую секунду. И для обеспечения должной защиты необходимы дополнительные средства. Для розеток – специальные заглушки, для деревянных окон – специальные замки.

Не менее важен также фактор защиты от кровососущих насекомых. Классический и самый демократичный по цене вариант защиты – москитная сетка. Более дорогой, но универсальный – механическая система вентиляции в помещении. Прекрасно зарекомендовали себя кондиционеры различных классов, поскольку они обеспечивают регуляцию температуры и влажности воздуха в помещении. А вот различные электрические и химические средства отпугивания насекомых в помещениях с детьми лучше не использовать из-за высоких рисков негативных последствий.

Приятные бонусы для окон в детской

Среди приятных бонусов, которые понравятся малышам и будут производить благоприятное впечатление на гостей, особо следует выделить витражные изображения. Для совсем маленьких яркие витражные рисунки (реализованные в любой технике, в том числе, и нанесённые специальными красками или наклеенные) помогут научиться распознавать те или иные формы, а также помогут в формировании зачатков пространственного мышления. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста витражные изображения на окнах в детской – прекрасная база для изучения основ физики и оптики, механики и технологии.

Жалюзи и шторы также весьма уместны в детской. Главная их задача – обеспечивать затемнение помещения во время сна. Недооценивать этот фактор было бы легкомысленно, ведь даже взрослые горожане нередко страдают от переизбытка «световой нагрузки», при которой мозг не отдыхает должным образом даже в ночное время. Для ребёнка же такая перегрузка и вовсе чревата куда более серьёзными проблемами, в том числе, гиперактивностью, нарушениями внимания и рядом других.

Один из классиков детской литературы утверждал, что дети – такие же люди, как и взрослые, только лучше. Специалисты нашей компании помогут вам создать для вас и ваших малышей безопасное и комфортное пространство.

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